Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Două noi ETF-uri listate de InterCapital la Bursa de Valori Bucureşti

A.B.
Piaţa de Capital / 11 noiembrie, 16:35

Două noi ETF-uri listate de InterCapital la Bursa de Valori Bucureşti

InterCapital ETF (ICETF), parte a InterCapital Group - principalul furnizor de servicii de investiţii din Europa de Sud-Est -, a listat luni, 11 noiembrie, două noi fonduri tranzacţionate la bursă (ETF-uri) pe Piaţa Reglementată a Bursei de Valori Bucureşti (BVB), potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Primul produs este InterCapital CROBEX10tr UCITS ETF (simbol bursier: ICCROETF), care urmăreşte evoluţia indicelui CROBEX10tr, principalul indice al Bursei de Valori din Zagreb, incluzând şi reinvestirea dividendelor. Al doilea este InterCapital EUR ROMANIA GOVT BOND 5-10yr UCITS ETF (simbol bursier: ICGROETF), ce urmăreşte obligaţiuni denominate în euro emise de Guvernul României, cu scadenţe între 5 şi 10 ani.

Până în prezent, opt ETF-uri sunt disponibile pentru tranzacţionare pe Piaţa Principală a BVB.

ETF-ul InterCapital CROBEX10tr UCITS ETF, listat iniţial la Bursa din Zagreb în noiembrie 2020, reflectă performanţa celor mai lichide zece acţiuni croate şi a oferit un randament de 155% în euro în mai puţin de cinci ani, echivalentul unui randament anualizat de 21%. Fondul deţine active de aproximativ 14 milioane de euro şi peste 900 de investitori.

ETF-ul InterCapital EUR ROMANIA GOVT BOND 5-10yr UCITS, gestionat activ, a fost listat pentru prima dată la Zagreb în mai 2024 şi a atras deja peste 100 de investitori, cu active de circa 0,8 milioane de euro. Potrivit ICETF, obligaţiunile româneşti în euro pe 10 ani oferă un randament de aproximativ 5,7%, peste cel al titlurilor similare din Ungaria şi Serbia (4,0-4,5%), iar spread-ul faţă de Germania se menţine ridicat, la 3,3%, faţă de mai puţin de 1% în Croaţia.

„Uram bun venit companiei InterCapital ETF la Bursa de Valori Bucureşti cu două noi ETF-uri, ceea ce reprezintă un pas important către accesul direct al investitorilor români la pieţele de capital regionale. Listarea de astăzi consolidează accesul transfrontalier pentru investitori la peisajul investiţional din Europa Centrală şi de Est. Colaborarea strânsă cu ICETF reflectă angajamentul nostru de a extinde gama de produse disponibile pe piaţa locală. Odată cu creşterea numărului de investitori - care a ajuns la 274.000 -, suntem încrezători că noile instrumente vor contribui la dezvoltarea pieţei de capital din România”, a declarat Remus Vulpescu, CEO al BVB.

„Suntem încântaţi să extindem segmentul ETF-urilor disponibile la Bursa de Valori Bucureşti cu două produse care oferă investitorilor români acces direct la pieţe care anterior erau dificil de accesat. ETF-ul de acţiuni croate oferă expunere la companii cu una dintre cele mai rapide creşteri din Europa Centrală, fără obstacole legate de tranzacţii internaţionale sau custodie. ETF-ul de titluri de stat româneşti denominate în euro vizează una dintre cele mai puternice teme de investiţii de pe piaţă - randamentele ridicate - printr-o structură lichidă şi transparentă, care reinvesteşte automat cupoanele. La nivel global, investitorii s-au orientat către ETF-uri datorită eficienţei şi costurilor reduse. Nu există niciun motiv pentru care România ar trebui să facă excepţie”, a declarat Kre¹o Vugrinèić, preşedintele Consiliului de Administraţie al InterCapital ETF.

Anterior listării de astăzi, ICETF a lansat alte două ETF-uri pe piaţa locală: InterCapital BET-TRN UCITS ETF (simbol bursier ICBETNETF), listat pe 29 mai 2024, care urmăreşte performanţa indicelui BET-TRN, şi InterCapital SBITOP TR UCITS ETF (simbol bursier ICSLOETF), care urmăreşte principalul indice al Bursei din Slovenia şi a fost listat pe 18 martie 2025.

De la lansarea primului ETF InterCapital la BVB, în mai 2024, indicele BET a crescut cu 28%, ajungând la 22.785 de puncte la finalul zilei de 10 noiembrie 2025.

În total, pe Bursa de Valori Bucureşti sunt tranzacţionate în prezent opt ETF-uri, dintre care patru listate de InterCapital ETF, alături de fondurile ETF BET Patria-Tradeville, ETF Energie Patria-Tradeville, Globinvest Energy & Financials ETF şi ETF BET BRK.

Listarea celor două ETF-uri InterCapital a fost realizată cu sprijinul InterCapital Securities Ltd, care acţionează şi ca Market Maker al produselor.

Ambele ETF-uri sunt sub-fonduri ale InterCapital Umbrella UCITS ETF, administrat de InterCapital ETF d.o.o. în Zagreb, Croaţia.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Piaţa de Capital

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

11 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 11 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

11 noiembrie
Ediţia din 11.11.2025

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

11 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0845
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3934
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4772
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7726
Gram de aur (XAU)Gram de aur584.9749

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb