Două treimi din subscrierile în oferta Fidelis au fost realizate în moneda euro

Investitorii au manifestat, până acum, o preferinţă mai mare pentru titlurile de stat Fidelis denominate în euro din actuala ofertă lansată de Ministerul Finanţelor, care, până ieri la ora 14:00, cumulase subscrieri totale de circa 53 milioane euro, potrivit calculelor noastre realizate pe baza datelor extrase din platforma unei case de brokeraj.

Titlurile în lei, pentru care investitorii lansaseră ordine de cumpărare în valoare de 89,3 milioane lei (17,5 milioane euro), includ patru tranşe. Cea cu maturitatea de doi ani şi dobânda de 6,95% pe an adunase subscrieri de 50,8 milioane lei, în vreme ce tranşa cu maturitatea de patru ani şi dobânda de 7,35% avea ordine de cumpărare de 6,66 milioane lei. Tranşa cu maturitatea de şase ani şi dobânda de 7,7% cumulase subscrieri de 14,7 milioane lei.

Pentru tranşa donatorilor de sânge, cu maturitatea de doi ani şi dobânda de 7,95%, valoarea ordinelor de cumpărare se ridica la 17,1 milioane lei. În cadrul acestei tranşe pot subscrie persoanele ce prezintă dovada de donator de sânge în perioada 1 iunie - 14 noiembrie 2025.

Titlurile în euro sunt formate din trei tranşe. Cea cu maturitatea de trei ani şi dobânda de 3,9% pe an adunase subscrieri de 11,7 milioane euro, în vreme ce tranşa cu maturitatea de cinci ani şi dobânda de 5% avea ordine de cumpărare de 10,7 milioane euro. Tranşa cu maturitatea de zece ani şi dobânda de 6,3% cumulase subscrieri de 12,8 milioane euro - cea mai ridicată valoare dintre toate tranşele, indiferent de monedă.

În ansamblu, două treimi din subscrierile totale erau realizate în moneda euro, până ieri la ora 14:00.

Oferta se desfăşoară într-o perioadă cu o inflaţie mult peste ţinta băncii centrale, dar estimările sunt că inflaţia va scădea abrupt în a doua parte a anului viitor. În luna septembrie, rata anuală a inflaţiei din ţara noastră - calculată pe baza indicelui preţurilor de consum (CPI) - s-a ridicat la 9,88%, similară cu cea din august, de 9,85%, dar cu mult peste cea din luna iulie, de 7,8%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS). Banca Naţională a României estimează o rată anuală a inflaţiei de 8,8% pentru ultimul trimestru al acestui an, care va coborî la 3% în ultimul trimestru al anului viitor, prognoză care, totuşi, nu include datele apărute în ultimele luni.

Pentru zona euro, Banca Centrală Europeană estimează o inflaţie de 2,1% în acest an, care va coborî la 1,7% în 2026, înainte să urce la 1,9% în anul 2027.

Valoarea nominală a unui titlu de stat Fidelis este de 100 de lei pentru emisiunea în lei şi 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro. Donatorii-investitori se bucură de un prag minim de subscriere redus, de la 5.000 de lei la 500 de lei, dar nu pot subscrie mai mult de 1.000 de titluri de stat, echivalentul unei sume de 100.000 de lei.

Oferta, care a început pe 7 noiembrie, se va încheia vineri, 14 noiembrie, titlurile urmând să fie listate la Bursa de Valori Bucureşti în data de 20 noiembrie.

Prin ultima ofertă de titluri de stat Fidelis, Ministerul Finanţelor a atras aproape 2,2 miliarde de lei sau 432 milioane de euro, în vreme ce în cele nouă ediţii lansate până acum, în acest an, populaţia a împrumutat statul cu circa 18,4 miliarde de lei.

În cadrul procesului de subscriere Fidelis, intermediarii nu percep comisioane. Veniturile obţinute, atât din dobânzi, cât şi din câştiguri de capital, sunt neimpozabile, în vreme ce, prin listarea la Bursa de Valori Bucureşti, se oferă investitorilor posibilitatea de a le vinde înainte de scadenţă şi de a încasa dobânda aferentă perioadei de deţinere.