Dragoş Pîslaru: Ultimul an pentru PNRR, România poate atrage până la 17 miliarde de euro până în 2026

I.S.
Politică / 3 septembrie, 16:03

Dragoş Pîslaru: Ultimul an pentru PNRR, România poate atrage până la 17 miliarde de euro până în 2026

Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă a intrat în ultimul an de implementare, miza acestuia fiind până la 17 miliarde de euro care „pot intra în România până la finalul anului viitor”, după cum a explicat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru.

„Am adoptat OUG 41 pentru a putea şti de la Ministerele de linie, proiect cu proiect, care se încadrează în anvelopele negociate; pentru a vedea pe ce ne putem concentra pentru a avea cele mai mari şanse de implementare până pe 31 august 2026. Vă pot confirma că există peste 10 Memorandumuri la Ministerele de linie deja finalizate, in proces de avizare, celelalte 10 în lucru, mă aaştept să fie aprobate până săptămâna viitoare. După ce vom avea această iamgine, putem să creăm un tablou de bord naţional pentru a vedea pe ce ne concentrăm în acest an. Ministerul Investiţiilor va fi activ pentru centralizare şi monitorizare pe zona de investiţii”, a spus acesta.

„Pe zona de reforme, vom avea în această săptămână o discuţie pe simplificarea masivă a jaloanelor şi ţintelor din PNRR, o ofertă de sprijin pe care am tot cerut-o Comisiei Europene şi iată vom discuta în această săptămână, vom discuta cu ministerele de linie cu privire la versiunea simplificată şi modul în care se va considera că un jalon sau o ţintă sunt rezolvate. În plus, trebuie menţionat că şedinţa ECOFIN (care va evalua implementarea PNRR, n.r), conform calendarului revizuit este pe 10 octombrie, în loc de 20 octombrie (cum era anunţat până acum, n.r.) şi avem discuţia cu CE să ne încadrăm pentru 10 octombrie.”

