Electrica construieşte un parc fotovoltaic de 27,9 milioane euro în Satu Mare

Grupul Electrica începe construcţia proiectului fotovoltaic „Satu Mare 3” prin filiala sa New Trend Energy, în urma semnării unui contract de tip EPC în valoare de 27,9 milioane de euro, fără TVA, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Investiţia vizează realizarea unui parc fotovoltaic cu o capacitate instalată de 62,5 MWp şi a unei staţii electrice de transformare de 110 kV în vecinătatea comunei Doba, judeţul Satu Mare. Contractul include, de asemenea, serviciile de operare şi mentenanţă pentru o perioadă de trei ani de la punerea în funcţiune a obiectivului, conform sursei citate.

„Semnarea acestui contract marchează trecerea unui nou proiect strategic din etapa de dezvoltare în cea de execuţie. Construim, pas cu pas, un portofoliu de active de producţie care va susţine creşterea Grupului Electrica şi va consolida poziţia noastră pe piaţa energiei din România”, a declarat Alexandru Chiriţă, directorul general al Electrica, mai arată sursa citată.

Finanţarea lucrărilor provine cu prioritate din fondurile atrase de Electrica prin emisiunea de obligaţiuni verzi din anul 2025. Proiectul face parte din strategia grupului de a dezvolta capacităţi de producţie din surse regenerabile de până la 1 GW până în anul 2030, potrivit comunicatului de presă.