EPPO: Trei persoane, trimise în judecată pentru fraude cu fonduri europene pentru irigaţii

Trei persoane au fost trimise în judecată de Parchetul European (EPPO), în urma unei anchete privind fraude cu fonduri europene în domeniul modernizării sistemelor de irigaţii, cu prejudiciu de 1,2 milioane de euro, informează Agerpres.

Conform unui comunicat postat pe site-ul EPPO, în cauză sunt implicate trei organizaţii care au obţinut sprijin de la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) din România pentru patru proiecte de modernizare a sistemelor de irigaţii existente în comunele Bucşani, Galicea şi Olanu din judeţul Vâlcea.

Valoarea totală a granturilor pentru cele patru proiecte a fost de aproximativ 4 milioane de euro (18.575 634 lei), fonduri nerambursabile. Pentru fiecare dintre cele patru proiecte a fost efectuată o plată în avans de 300.000 de euro (1.399.050 lei).

Ancheta a arătat că pentru cele patru proiecte au fost folosite documente false sau inexacte, atât la momentul depunerii acestora pentru obţinerea finanţării, cât şi în timpul executării acestora.

Mai mult, beneficiarii fondurilor au folosit majoritatea avansului în beneficiul propriu şi nu în scopul pentru care fuseseră acordate.

Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, inculpaţii riscă pedepse cu închisoarea între doi şi şapte ani.