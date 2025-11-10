Exim Banca Românească oferă credite fără comision de acordare pentru micii antreprenori

Exim Banca Românească a lansat o campanie promoţională destinată dezvoltării micilor afaceri, prin care elimină comisionul de acordare pentru mai multe tipuri de credite, facilitând astfel accesul antreprenorilor la finanţare, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Oferta este valabilă până la 31 decembrie 2025 şi se aplică pentru creditele pentru capital de lucru, creditele pentru investiţii imobiliare sau mobiliare, precum şi pentru creditele de tip overdraft. Prin această măsură, banca urmăreşte să reducă costurile de finanţare şi să sprijine întreprinderile în gestionarea activităţilor curente sau în implementarea planurilor de dezvoltare.

„Această iniţiativă face parte din seria de demersuri prin care Exim Banca Românească îşi reafirmă angajamentul de a furniza soluţii de finanţare adaptate mediului de afaceri şi realităţilor economice actuale”, se arată în comunicatul instituţiei.

Recent, banca a introdus şi Pachetul Start-Up, o soluţie destinată companiilor aflate în primii doi ani de activitate, care include servicii integrate fără costuri în primul an: cont curent, card în lei, plăţi şi încasări nelimitate prin Internet/Mobile Banking, precum şi retrageri gratuite de la bancomatele Exim Banca Românească.

Prin aceste iniţiative, instituţia îşi consolidează poziţia printre băncile de top din România, oferind companiilor o gamă completă de produse financiare - de la finanţare şi garanţii, până la servicii de trezorerie, factoring şi finanţare comercială.