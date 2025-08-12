Forţele ruse au lansat un atac surprinzător în estul Ucrainei, la est de oraşul minier Dobropillia, într-o acţiune care, potrivit bloggerilor militari ucraineni şi ruşi, ar putea deveni o problemă serioasă pentru Kiev dacă nu va fi contracarată, informează news.ro.

Bloggul militar ucrainean DeepState, care publică hărţi cu situaţia din teren, a arătat marţi că forţele ruse au avansat rapid spre nord pe două fronturi, acoperind o distanţă de până la 10 kilometri ca parte a ofensivei lor pentru a prelua controlul total asupra regiunii Doneţk din Ucraina.

DeepState spune că forţele ruse au avansat în apropierea a trei sate pe o secţiune a frontului asociată cu cele două oraşe ucrainene Pokrovsk şi Kostiantinivka.

Ofensiva rusă vine cu câteva zile înaintea summitului de vineri din Alaska dintre preşedintele american Donald Trump şi omologul rus Vladimir Putin, unde se aşteaptă ca cei doi lideri să discute un posibil acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Tatarigami_UA, un fost ofiţer al armatei ucrainene, ale cărui analize publicate pe Frontelligence Insight urmăresc îndeaproape conflictul, spune că mişcarea Rusiei ar putea escalada periculos dacă nu este stopată din faşă. „Este o situaţie critică. Atât în 2014, cât şi în 2015, Rusia a lansat ofensive majore înaintea negocierilor pentru a câştiga avantaje. Situaţia actuală este gravă, dar departe de colapsul sugerat de unii”, a scris Tatarigami pe X.