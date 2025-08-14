Fost candidat republican condamnat la 80 de ani de închisoare pentru atacuri armate împotriva rivalilor democraţi

Solomon Pena, fost candidat republican în statul american New Mexico, a fost condamnat miercuri la 80 de ani de închisoare pentru că a angajat persoane să tragă asupra locuinţelor unor oficiali democraţi, după ce a pierdut alegerile din 2022, transmite Reuters, care relatează cele ce urmează.

Procurorii federali afirmă că Pena, adept al teoriilor conspiraţioniste privind o pretinsă fraudă electorală, a orchestrat atacurile în Albuquerque în decembrie 2022 şi ianuarie 2023, vizând inclusiv casa preşedintelui Camerei Reprezentanţilor din stat. Nimeni nu a fost rănit.

Condamnat anterior pentru 13 capete de acuzare, Pena ar fi recrutat doi complici - Jose şi Demetrio Trujillo - după ce oficialii locali au refuzat să invalideze rezultatul alegerilor. Cei doi au pledat vinovat în 2024, conform sursei citate.

„Violenţa şi intimidarea nu au loc în alegerile noastre”, a declarat procurorul federal pentru New Mexico, Ryan Ellison. Avocatul lui Pena a anunţat că va face apel.