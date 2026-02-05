FRF: Biletele pentru meciul Turcia - România se pun în vânzare vineri

Federaţia Română de Fotbal (FRF) a anunţat că biletele pentru partida Turcia - România, din barajul pentru calificarea la Cupa Mondială, vor fi puse în vânzare vineri.

Joi, 26 martie, ora 19:00, ora României, tricolorii vor întâlni Turcia, la Istanbul, pe stadionul „Beşiktaş Park”, în semifinala play-off-ului pentru CM.

Biletele pentru acest joc rezervate suporterilor români vor fi disponibile online începând de vineri, la prânz, pe site-ul bilete.frf.ro.

Preţul unui tichet este de 145 RON (27 euro), iar locurile sunt repartizate în Peluza Nord. Sunt disponibile 2130 de bilete pentru suporterii români.

Pentru fiecare comandă se pot achiziţiona maximum 4 bilete. Acestea vor fi personalizate cu nume, prenume, CNP şi serie şi număr CI sau paşaport, număr de telefon şi adresă de email. E necesar un bilet valid pentru a intra pe stadion, indiferent de vârstă.