George Simion: Republica Moldova este un stat artificial şi trebuie unită cu România

Preşedintele AUR, George Simion, a declarat miercuri, la Academia de vară „Mihai Viteazul” organizată la Palatul Parlamentului, că Republica Moldova este „un stat artificial” care nu poate asigura securitate şi bunăstare propriilor cetăţeni, iar „soluţia normală, din punct de vedere istoric, identitar şi geopolitic” este reunirea cu România, transmite Agerpres, care afirmă cele ce urmează.

Liderul AUR a susţinut un proiect anunţat de senatorul Petrişor Peiu privind crearea Fondului Moldova, destinat investiţiilor oficiale ale entităţilor româneşti peste Prut. „Nu i-a deranjat nimeni cu o floare şi nu se mai poate acest lucru”, a spus Simion, referindu-se la lipsa unor măsuri concrete pentru unificare.

Eugen Popescu, preşedintele executiv al Fundaţiei Naţionale pentru Românii de Pretutindeni, a propus includerea în programa şcolară a unor capitole dedicate românilor din afara graniţelor şi a susţinut că unificarea ar trebui să urmeze modelul Germaniei. Potrivit acestuia, politica statului român trebuie să asigure aceleaşi drepturi şi sprijin pentru comunităţile istorice de români din afara ţării, comparabile cu cele oferite minorităţilor naţionale din România.