Germania coordonează discuţiile europene înaintea summitului Trump-Putin

Liderii principalelor state europene din NATO şi Uniunea Europeană, alături de Ucraina şi Statele Unite, vor participa miercuri la o „reuniune virtuală” pe tema războiului din Ucraina, cu două zile înaintea întrevederii dintre preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin, a anunţat luni purtătorul de cuvânt al Cancelariei germane, Stefan Kornelius, potrivit AFP, care afirmă cele ce urmează.

Organizată la iniţiativa Berlinului, reuniunea va aborda „pregătirea unor posibile negocieri de pace”, chestiuni „referitoare la revendicări teritoriale şi garanţii de securitate”, precum şi „eventuale acţiuni suplimentare” pentru „exercitarea unor presiuni asupra Rusiei”, se arată în comunicatul Cancelariei.

La discuţii vor participa „şefii de stat şi de guverne ai Germaniei, Finlandei, Franţei, Regatului Unit, Italiei, Poloniei, Ucrainei, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, secretarul general al NATO, Mark Rutte, preşedintele american Donald Trump şi vicepreşedintele său, J.D. Vance”, a precizat Berlinul.

Întâlnirea va avea loc în două etape. În prima fază, liderii europeni, oficialii UE, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi secretarul general al NATO vor avea o videoconferinţă pentru a-şi coordona poziţiile. Ulterior, rezultatele consultărilor vor fi comunicate, într-o a doua videoconferinţă, preşedintelui Trump şi vicepreşedintelui Vance, cu scopul de a forja o poziţie comună înaintea summitului americano-rus din 15 august, găzduit în Alaska, conform sursei citate.

În cadrul acestui summit, preşedintele Donald Trump a evocat posibilitatea unor „schimburi de teritorii” ca parte a unui acord de încetare a războiului declanşat de invazia rusă din 24 februarie 2022.