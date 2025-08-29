Germania îşi avertizează cetăţenii să părăsească Iranul pe fondul reinstituirii sancţiunilor nucleare

Germania le-a cerut cetăţenilor săi să părăsească Iranul şi să evite deplasările în această ţară, invocând riscul unor represalii din partea Teheranului, transmite Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.

Avertismentul vine după ce Franţa, Germania şi Regatul Unit (E3) au declanşat mecanismul „snapback” al ONU, care ar putea duce, în termen de 30 de zile, la reintroducerea sancţiunilor împotriva Iranului pentru nerespectarea acordului nuclear din 2015 (JCPOA).

„Cum reprezentanţi ai guvernului iranian au ameninţat în mod repetat cu consecinţe în acest caz, nu poate fi exclusă situaţia în care interesele germane sau ale cetăţenilor vor fi afectate de contramăsuri în Iran”, a precizat Ministerul german de Externe. Instituţia a subliniat că ambasada de la Teheran poate oferi doar asistenţă consulară limitată.

Tensiunile dintre Teheran şi Occident s-au amplificat după bombardamentele lansate de SUA şi Israel asupra Iranului în urmă cu două luni.