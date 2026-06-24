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Grupul coagulat în jurul Energy Tech Entera preia controlul producătorului de mobilă Mobex

A.I.
Piaţa de Capital / 24 iunie, 14:35

Grupul coagulat în jurul Energy Tech Entera preia controlul producătorului de mobilă Mobex

Producătorul şi furnizorul de energie verde Energy Tech Entera a achiziţionat recent 53,4% din societatea Mobex şi deţine concertat, împreună cu Doru Alin Plopeanu şi Emil Morariu, 92,2% din producătorul de mobilă din Târgu Mureş, conform raportărilor de la Bursa de Valori Bucureşti (BVB).

Energy Tech Entera a cumpărat un pachet de 1,31 milioane de acţiuni Mobex, echivalentul a 53,4% din societate, tranzacţia fiind realizată pe piaţa ”deals”, la preţul unitar de 33,4 lei pe acţiune, cu 28,46% peste referinţa din piaţa ”regular”, pentru suma de 43,8 milioane de lei. Vânzător a fost Mihail Popescu, potrivit informaţiilor de la BVB.

Energy Tech Entera, societate de asemenea din Târgu Mureş, este controlată de Doru Alin Plopeanu şi Emil Morariu, potrivit Economedia, cei doi deţinând în mod direct 25,6% şi 12,2% din Mobex, conform datelor disponibile pe site-ul operatorului pieţei noastre de capital.

Pentru anul trecut, producătorului de mobilă care realizează şi livrări externe, a raportat o cifră de afaceri de circa 8,7 milioane de euro, în scădere cu 26% faţă de nivelul din anul anterior şi o pierdere de 3,2 milioane de euro, mai mică decât cea din 2024, de 5,5 milioane de euro.

”Din totalul producţiei de mobilă, 34% s-a vândut pe piaţa internă, diferenţa de 66% fiind livrată la export şi intracomunitar. În anul 2025, variaţiile pe pieţele de desfacere au fost mari, s-a înregistrat scădere pe toate pieţele, cea mai accentuată înregistrându-se la livrările pe piaţa Europei de Vest”, se arată în raportul anual al companiei.

În anul 2025, o pondere de 30% din cifra de afaceri a fost realizată de vânzări către un singur client. ”Pentru restul de 70%, dispersia pe clienţi a fost echilibrată, ceea ce asigură o mare siguranţă în ceea ce priveşte continuitatea activităţii şi reducerea riscurilor comerciale”, potrivit companiei.

Evaluarea bursieră a producătorului de mobilă din Târgu Mureş se ridică la circa 73 milioane de lei.

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