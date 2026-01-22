Guvernul adoptă legea privind digitalizarea cooperării judiciare în cauzele transfrontaliere

Guvernul a adoptat joi un proiect de lege care transpune în legislaţia naţională noile reglementări europene cu privire la digitalizarea cooperării judiciare şi facilitarea accesului la justiţie în cauzele transfrontaliere, potrivit News.ro.

Actul normativ completează Ordonanţa de urgenţă nr. 119/2006 şi pune în aplicare prevederile Regulamentului (UE) 2023/2844, care vizează procedurile civile, comerciale şi penale cu element de extraneitate, adaugă sursa citată.

Părţile implicate în cauze transfrontaliere în materie civilă şi comercială, precum şi reprezentanţii acestora, vor putea participa la şedinţele de judecată prin mijloace de telecomunicaţie audiovizuală, cu acordul instanţei. Utilizarea acestor mijloace este condiţionată de verificarea identităţii participanţilor şi de respectarea cerinţelor privind securitatea, confidenţialitatea şi protecţia datelor cu caracter personal, conform News.ro.

Legea prevede că avocaţii, traducătorii sau interpreţii pot participa la şedinţele desfăşurate online chiar dacă nu se află fizic în aceeaşi locaţie cu partea pe care o asistă sau o reprezintă, subliniază sursa citată.

Reprezentanţii Guvernului au subliniat că noile prevederi urmăresc eficientizarea procedurilor judiciare, reducerea duratei proceselor şi adaptarea sistemului de justiţie la noile standarde europene în materie de digitalizare, potrivit News.ro.