Guvernul blochează, deocamdată, preluarea E.ON România de către grupul ungar MVM

Comisia pentru examinarea investiţiilor străine directe (CEISD), organism aflat în subordinea Guvernului, nu a dat aviz favorabil tranzacţiei prin care compania energetică de stat MVM din Ungaria intenţiona să preia afacerea de furnizare gaze şi energie electrică a E.ON România, potrivit unor surse citate de Economica.net, de la care precizăm următoarele. Decizia finală urmează să fie luată de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT).

Deocamdată, nu se cunosc motivele oficiale ale refuzului, însă sursele indică faptul că au fost ridicate semne de întrebare privind securitatea naţională. Ministerul Energiei a sesizat CEISD încă din ianuarie, precizând că există mai multe aspecte ce necesită o analiză aprofundată, inclusiv legătura companiei ungare cu Rusia.

Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, declara la începutul anului pentru Financial Times că guvernul ia în calcul blocarea tranzacţiei, considerând că oferta MVM este „umflată” în raport cu valoarea reală a activelor E.ON. Burduja menţiona şi precedentul Spaniei, care în 2024 a stopat o fuziune feroviară cu o companie maghiară invocând tot riscuri de securitate şi conexiuni cu Rusia.

Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, a confirmat la rândul său că subiectul va ajunge, cel mai probabil, pe masa CSAT.

Tranzacţia dintre E.ON şi MVM fusese anunţată în toamna anului trecut de Economedia şi G4Media, care scriau că grupul ungar, controlat de stat, ajunsese la un acord preliminar cu germanii pentru cumpărarea diviziei de furnizare. Interes pentru această achiziţie şi-au manifestat şi Romgaz, respectiv OMV Petrom.