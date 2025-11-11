Guvernul pregăteşte simplificarea şi digitalizarea procedurilor de avizare pentru securitatea la incendiu

Premierul Ilie Bolojan a continuat luni consultările cu reprezentanţii camerelor de comerţ şi ai retailerilor din România, discuţiile fiind axate pe simplificarea şi digitalizarea procedurilor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor privind securitatea la incendiu, în paralel cu întărirea normelor de siguranţă pentru cetăţeni, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a prezentat principiile pachetului legislativ ce urmează să fie lansat în consultare publică în această săptămână. Noile reglementări vizează reducerea termenelor de emitere a avizelor, digitalizarea proceselor şi simplificarea documentaţiilor, pentru a facilita demararea investiţiilor şi a îmbunătăţi cooperarea între instituţii şi mediul privat.

Proiectul include şi măsuri de responsabilizare a arhitecţilor, proiectanţilor şi administratorilor, precum şi controale mai stricte privind respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor. De asemenea, vor fi introduse prevederi clare pentru uniformizarea practicilor la nivel naţional.

„În discuţiile avute cu mediul de afaceri au fost semnalate o serie de nemulţumiri legate de procesul de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi de obţinerea avizelor de mediu. Avem un pachet de modificări legislative pregătit pentru a reduce termenele şi a fi cât mai eficienţi în prevenirea incendiilor. Invit mediul de afaceri şi pe toţi cei interesaţi să vină cu propuneri în perioada de consultare publică pentru a ajunge la o variantă legislativă cât mai bună”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Acesta a adăugat că termenele pentru emiterea avizelor de mediu fac obiectul unei analize într-un grup de lucru interministerial, urmând ca soluţiile să fie prezentate în perioada următoare.

Reprezentanţii camerelor de comerţ şi ai marilor retaileri au salutat iniţiativa Guvernului, subliniind că o legislaţie clară şi digitalizată va contribui la prevenirea riscurilor şi la accelerarea proiectelor de investiţii.

La întrevederea de la Palatul Victoria au participat, alături de premier, Mihai Jurca, şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Raed Arafat, şeful DSU, şi Raul Gutin, consilier de stat în Cancelaria Prim-Ministrului.