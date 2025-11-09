Honda recheamă peste 400.000 de vehicule în SUA din cauza unui posibil defect la roţi

Honda Motor va rechema în service 406.290 de vehicule în Statele Unite, din cauza unui defect de fabricaţie care ar putea duce la desprinderea roţilor din aliaj de aluminiu, potrivit Administraţiei Naţionale pentru Siguranţa Traficului pe Autostrăzile din SUA (NHTSA), citată de Reuters.

Rechemarea vizează anumite modele Civic produse între 2016 şi 2021, echipate cu roţi din aliaj de 18 inci oferite ca opţiune. Dealerii Honda vor inspecta vehiculele şi vor înlocui gratuit butucii şi roţile unde este necesar.

Până în prezent, constructorul japonez nu a raportat accidente sau incidente legate de acest defect.