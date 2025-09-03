Ilie Bolojan: Reducerea a 13.000 de angajaţi din administraţia locală ar aduce economii de peste 1,2 miliarde lei anual

Premierul Ilie Bolojan estimează că reducerea cu 13.000 a numărului de angajaţi din administraţia publică locală ar aduce o economie anuală de 1,2 - 1,4 miliarde de lei.

Într-un interviu pentru Europa FM, el a precizat că o diminuare de 10% a personalului ar obliga circa jumătate dintre autorităţile locale să facă disponibilizări. Totodată, a subliniat că „cel puţin o treime” dintre comunele din România nu îşi pot acoperi salariile din taxele colectate local.

Bolojan a insistat că primăriile cu personal excedentar trebuie să facă reduceri, subliniind că orice leu economisit se poate transforma în investiţii sau în resurse pe care statul nu mai trebuie să le transfere.

Premierul a adăugat că măsura ar avea şi un rol „moral”, recâştigând încrederea contribuabililor, care vor fi mai dispuşi să plătească taxe atunci când ştiu că banii lor nu sunt risipiţi.