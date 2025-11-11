IMM România a premiat cele mai performante companii şi antreprenori din ţară la a 33-a ediţie a Topului Naţional al Firmelor Private

Cea mai mare confederaţie patronală a antreprenorialului românesc, IMM România, a premiat luni, 10 noiembrie, cele mai performante companii mici şi mijlocii şi pe cei mai merituoşi antreprenori ai ultimului an, în cadrul celelei de-a 33-a ediţii a Topului Naţional al Firmelor Private din România, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

„A fost un an plin de provocări, dar şi de lecţii valoroase, în care mulţi dintre noi au redescoperit puterea de a merge mai departe. (...) Adevăraţii campioni ai României sunt antreprenorii care ne învaţă zi de zi lecţia curajului, a perseverenţei şi a responsabilităţii. Vom continua să susţinem inovaţia, investiţiile şi educaţia profesională şi să recunoaştem campionii autentici ai economiei reale”, a declarat Florin Jianu, preşedintele IMM România.

Evenimentul, desfăşurat la Ateneul Român, a reunit numeroase personalităţi din mediul economic, politic şi sportiv. Printre invitaţi s-au numărat Radu Burnete (consilier prezidenţial), Petre Florin Manole (ministrul Muncii), Mihai Jurca (şeful Cancelariei Prim-ministrului), Victor Negrescu (vicepreşedinte al Parlamentului European), precum şi sportivi de renume precum Ana Maria Brînză, Horia Colibăşanu, Georgeta Andrunache şi Virgil Stănescu.

De asemenea, la ediţia din acest an au participat reprezentanţi ai mediului de afaceri, între care Ionuţ Stanimir (BCR), Gabor Olajos (Pluxee România şi Bulgaria), Călin Matei (Groupama Asigurări), Sorin Ignat (Banca Transilvania) şi Anca Caus (Visa).

În 2025, IMM România a analizat 898.915 firme, realizând peste 9.000 de clasamente la nivel naţional şi regional, în funcţie de profitul brut, cifra de afaceri, productivitate şi performanţă globală. De-a lungul celor 33 de ediţii, Topul Naţional al Firmelor Private din România a reunit peste 37.000 de participanţi şi a premiat aproximativ 24.000 de companii.