Incendii puternice în nord-vestul Spaniei, ameninţând un sit UNESCO

Pompierii spanioli intervin pentru stingerea mai multor incendii izbucnite în nord-vestul ţării, în apropierea frontierei cu Portugalia, în timp ce un val de căldură ridică temperaturile peste 40°C, transmite Le Figaro, de la care relatăm cele ce urmează.

Cele mai afectate provincii sunt Leon şi Zamora, unde flăcări de câţiva metri înălţime şi nori groşi de fum au cuprins zone întinse. Militarii mobilizaţi pentru stingerea incendiilor au publicat imagini din localităţile Carucedo, Villaverde de los Cestos, Leon şi Molezuelas de la Carballeda. Focul se apropie de situl Las Medulas - zonă montană inclusă în patrimoniul mondial UNESCO, cunoscută pentru exploatările aurifere romane.

Câteva sute de persoane au fost evacuate, majoritatea din zone rurale. Autorităţile regionale din Castilia şi Leon suspectează că multe dintre incendii au fost provocate intenţionat.