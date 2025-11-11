ING Bank şi Banca de Investiţii şi Dezvoltare semnează convenţii de garantare de peste 1 miliard de lei pentru IMM-uri şi proiecte publice

ING Bank a semnat două convenţii de garantare cu Banca de Investiţii şi Dezvoltare (BID), destinate sprijinirii întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi finanţării proiectelor strategice din sectorul public, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Valoarea totală a finanţărilor disponibile prin acest mecanism depăşeşte 1 miliard de lei, iar programele vizează atât investiţiile în dezvoltare durabilă, cât şi capitalul de lucru al companiilor. În cazul Unităţilor Administrativ Teritoriale (UAT) şi al entităţilor publice, garanţiile pot acoperi până la 80% din valoarea investiţiilor, în domenii precum infrastructura, educaţia, sănătatea, utilităţile publice şi energia regenerabilă.

„Suntem bucuroşi să ne alăturăm acestor prime programe de garantare lansate de Banca de Investiţii şi Dezvoltare, care pot contribui la impulsionarea activităţii economice din segmentul IMM-urilor, dar şi a sectorului public”, a declarat Mihaela Bîtu, CEO ING Bank România.

La rândul său, Dan Sandu, director general al BID, a subliniat că parteneriatul cu ING „arată cum finanţarea cu sens poate uni economia publică şi cea privată”, contribuind la construirea unui „ecosistem de încredere între bănci, antreprenori şi autorităţi locale”.

Pentru IMM-uri, programul prevede garanţii de până la 70% din valoarea creditelor contractate, cu o valoare maximă de 14 milioane de lei pe împrumut. Creditele pentru capital de lucru pot avea o durată de până la 5 ani, iar cele pentru investiţii - de până la 10 ani.

Pentru sectorul public, valoarea garanţiilor este cuprinsă între 5 milioane şi 150 milioane de lei, iar finanţările sunt destinate proiectelor locale şi regionale cu impact economic şi social.

Prin acest parteneriat, ING Bank îşi consolidează rolul de finanţator al dezvoltării durabile, iar BID îşi extinde programele de sprijin pentru investiţiile publice şi private, în linie cu obiectivele asumate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).