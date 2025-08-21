Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
INS: Afacerile din serviciile de coafură şi înfrumuseţare au sporit cu 18,7% în primele şase luni

T.B.
Miscellanea / 21 august, 09:43

INS: Afacerile din serviciile de coafură şi înfrumuseţare au sporit cu 18,7% în primele şase luni

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie brută, a înregistrat o cifră de afaceri cu 0,2% mai mare în primele şase luni ale acestui an, comparativ cu perioada similară a anului trecut, datorită sporirii afacerilor în serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare, activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană şi în activităţile hotelurilor şi restaurantelor, arată datele INS.

Potrivit datelor publicate joi de Institutul Naţional de Statistică (INS), cifra de afaceri rulată în serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare a crescut cu 18,7%, în activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană avansul a fost de 5,1% iar în activităţile hotelurilor şi restaurantelor de 1,5%.

Scăderi au înregistrat activităţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (-13,2%) şi activităţile de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (-5,4%).

Pe serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, însă, activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei a înregistrat o cifră de afaceri cu 0,1% mai mică în perioada ianuarie - iunie 2025.

În luna iunie, activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie brută, a crescut, în ritm anual, cu 1,5%, datorită creşterilor înregistrate la serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (+10,7%), activităţile de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (+4,3%) şi la activităţile hotelurilor şi restaurantelor (+0,8%). Scăderi au înregistrat activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană (-2,3%) şi activităţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (-1,7%).

Pe serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna iunie 2025, activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei a crescut cu 2,5%, comparativ cu luna iunie 2024.

Faţă de mai 2025, volumul cifrei de afaceri a înregistrat o creştere cu 7%, datorită creşterilor înregistrate la activităţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (+32,2%) şi la activităţile hotelurilor şi restaurantelor (+10%). Scăderi au înregistrat activităţile de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (-5,4%), serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (-2%) şi activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană (-1,2%).

Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna iunie 2025, faţă de luna precedentă, a crescut cu 0,1%.

