INS: Peste un sfert dintre români s-au aflat în stare de deprivare materială şi socială în 2024

Peste 26% din populaţia României s-a confruntat anul trecut cu deprivare materială şi socială, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS), citate de redacţie. Categoriile cele mai afectate au fost persoanele de peste 65 de ani (32,9%), urmate de cele cu vârsta între 50 şi 64 de ani (28,4%) şi copiii (28%).

Femeile au fost mai expuse decât bărbaţii la lipsuri materiale, cu o diferenţă de 2,7 puncte procentuale (27,8% faţă de 25,1%). Situaţia este semnificativ mai gravă în rândul persoanelor neocupate (35,5%) şi al celor cu un nivel de educaţie scăzut (49,3%), comparativ cu persoanele cu studii superioare (5,2%).

Cele mai vulnerabile gospodării sunt cele cu mulţi copii - 43,5% dintre familiile cu doi adulţi şi trei sau mai mulţi copii se află în stare de deprivare. În cazul gospodăriilor fără copii, 36,2% dintre persoanele singure şi 27,8% dintre cuplurile cu vârsta peste 65 de ani se confruntă cu lipsuri economice.

La nivel regional, Sud-Estul ţării rămâne zona cea mai afectată (40,7%), urmată de Sud-Muntenia (29,2%) şi Nord-Est (26,6%), în timp ce Bucureşti-Ilfov înregistrează cea mai mică incidenţă (16,8%).

INS arată că 65% din populaţia României a suferit anul trecut de una sau mai multe forme de deprivare economică. Printre problemele cel mai frecvent raportate se numără imposibilitatea de a-şi permite o săptămână de vacanţă pe an (58,6%) şi dificultatea de a face faţă unei cheltuieli neprevăzute (40%).