Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Investimental: Tinerii sub 35 de ani schimbă piaţa de capital prin investiţii digitale şi fracţionare

A.B.
Miscellanea / 10 noiembrie, 15:17

Investimental: Tinerii sub 35 de ani schimbă piaţa de capital prin investiţii digitale şi fracţionare

Investitorii români cu vârste între 25 şi 35 de ani adoptă o abordare complet diferită pe piaţa de capital, preferând investiţiile fracţionare, portofoliile predefinite şi sursele digitale de informare, potrivit studiului „Percepţii despre investiţii” realizat la comanda Investimental, primul broker autorizat de ASF în ultimii 16 ani.

Tinerii investitori se orientează tot mai mult către pieţele externe şi platforme moderne, punând accent pe funcţionalităţi, costuri reduse şi performanţă, în timp ce generaţiile mai mature (46-65 de ani) continuă să acorde prioritate reputaţiei şi vechimii instituţiilor financiare.

Diferenţele de comportament investiţional sunt semnificative. Peste două treimi dintre utilizatorii care au acces la acţiuni fracţionare le-au folosit deja, iar în segmentul 25-35 de ani procentul ajunge la 69% în cazul portofoliilor predefinite (PIES), comparativ cu media generală de 52%. Prin aceste instrumente, investitorii pot construi portofolii diversificate cu sume de câteva sute de lei, fără cunoştinţe tehnice avansate.

„Vedem tot mai clar cum investitorii devin mai informaţi şi mai atenţi şi, în acelaşi timp, investiţiile pe piaţa de capital devin mult mai accesibile. Funcţionalităţi precum acţiunile fracţionare şi portofoliile predefinite schimbă complet cine poate să investească şi cum o face. Piaţa locală devine mai conectată şi mai bine aliniată la tendinţele internaţionale”, a declarat Valentina Berevoianu, CEO al Investimental.

Potrivit analizei, bariera de intrare nu mai este financiară, ci informaţională. Generaţiile tinere sunt influenţate tot mai mult de experienţele directe ale celor din cercul social apropiat - prieteni, colegi, influenceri - ceea ce contribuie la normalizarea investiţiilor şi la creşterea încrederii în instrumentele financiare.

„Tinerii vin cu o abordare complet diferită. Se informează constant din surse multiple, unele neaşteptate, şi experimentează fără teamă. Sunt deschişi la nou şi vor să gestioneze totul simplu, de pe telefon. Ceea ce părea complicat pentru generaţia părinţilor lor, pentru ei e intuitiv, iar acest lucru pune presiune pe întreaga industrie să ţină pasul cu aşteptările lor”, a explicat Gabriel Aldea, director general adjunct al Investimental.

Studiul arată că tinerii folosesc în medie cinci surse de informare, însă preferinţele lor diferă semnificativ: YouTube, TikTok, Instagram, Reddit, X şi Discord sunt principalele canale, în timp ce investitorii mai în vârstă se bazează pe televiziune, LinkedIn şi presa economică locală. În plus, influenţa creatorilor de conţinut nespecializaţi a crescut de la 20% în 2024 la 34% în 2025, aceştia devenind a patra cea mai frecventă sursă de informare financiară.

Totodată, tinerii citesc tot mai mult presă internaţională şi preferă să tranzacţioneze pe pieţele externe, tendinţă care reflectă o maturizare accelerată a pieţei locale şi o aliniere la standardele globale.

Studiul „Percepţii despre investiţii” a fost realizat de Exact Business Solutions, în perioada 6-26 martie 2025, pe un eşantion de 608 respondenţi din mediul urban, cu venituri lunare peste 4.500 de lei şi economii minime de 3.000 de euro.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

10 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 10 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

10 noiembrie
Ediţia din 10.11.2025

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

10 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0854
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3982
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4561
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7881
Gram de aur (XAU)Gram de aur576.4457

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
gustulitaliei.ro
immromania.eu
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb