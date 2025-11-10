Investimental: Tinerii sub 35 de ani schimbă piaţa de capital prin investiţii digitale şi fracţionare

Investitorii români cu vârste între 25 şi 35 de ani adoptă o abordare complet diferită pe piaţa de capital, preferând investiţiile fracţionare, portofoliile predefinite şi sursele digitale de informare, potrivit studiului „Percepţii despre investiţii” realizat la comanda Investimental, primul broker autorizat de ASF în ultimii 16 ani.

Tinerii investitori se orientează tot mai mult către pieţele externe şi platforme moderne, punând accent pe funcţionalităţi, costuri reduse şi performanţă, în timp ce generaţiile mai mature (46-65 de ani) continuă să acorde prioritate reputaţiei şi vechimii instituţiilor financiare.

Diferenţele de comportament investiţional sunt semnificative. Peste două treimi dintre utilizatorii care au acces la acţiuni fracţionare le-au folosit deja, iar în segmentul 25-35 de ani procentul ajunge la 69% în cazul portofoliilor predefinite (PIES), comparativ cu media generală de 52%. Prin aceste instrumente, investitorii pot construi portofolii diversificate cu sume de câteva sute de lei, fără cunoştinţe tehnice avansate.

„Vedem tot mai clar cum investitorii devin mai informaţi şi mai atenţi şi, în acelaşi timp, investiţiile pe piaţa de capital devin mult mai accesibile. Funcţionalităţi precum acţiunile fracţionare şi portofoliile predefinite schimbă complet cine poate să investească şi cum o face. Piaţa locală devine mai conectată şi mai bine aliniată la tendinţele internaţionale”, a declarat Valentina Berevoianu, CEO al Investimental.

Potrivit analizei, bariera de intrare nu mai este financiară, ci informaţională. Generaţiile tinere sunt influenţate tot mai mult de experienţele directe ale celor din cercul social apropiat - prieteni, colegi, influenceri - ceea ce contribuie la normalizarea investiţiilor şi la creşterea încrederii în instrumentele financiare.

„Tinerii vin cu o abordare complet diferită. Se informează constant din surse multiple, unele neaşteptate, şi experimentează fără teamă. Sunt deschişi la nou şi vor să gestioneze totul simplu, de pe telefon. Ceea ce părea complicat pentru generaţia părinţilor lor, pentru ei e intuitiv, iar acest lucru pune presiune pe întreaga industrie să ţină pasul cu aşteptările lor”, a explicat Gabriel Aldea, director general adjunct al Investimental.

Studiul arată că tinerii folosesc în medie cinci surse de informare, însă preferinţele lor diferă semnificativ: YouTube, TikTok, Instagram, Reddit, X şi Discord sunt principalele canale, în timp ce investitorii mai în vârstă se bazează pe televiziune, LinkedIn şi presa economică locală. În plus, influenţa creatorilor de conţinut nespecializaţi a crescut de la 20% în 2024 la 34% în 2025, aceştia devenind a patra cea mai frecventă sursă de informare financiară.

Totodată, tinerii citesc tot mai mult presă internaţională şi preferă să tranzacţioneze pe pieţele externe, tendinţă care reflectă o maturizare accelerată a pieţei locale şi o aliniere la standardele globale.

Studiul „Percepţii despre investiţii” a fost realizat de Exact Business Solutions, în perioada 6-26 martie 2025, pe un eşantion de 608 respondenţi din mediul urban, cu venituri lunare peste 4.500 de lei şi economii minime de 3.000 de euro.