iO Partners lansează iO4Land

Compania iO Partners a lansat soluţia iO4Land, un instrument digital bazat pe inteligenţă artificială care transformă procesul de identificare, analiză şi validare a terenurilor pentru proiecte imobiliare şi energetice în Europa Centrală şi de Est, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Noua platformă digitalizează complet procesul de selecţie a terenurilor, reducând durata de analiză de la câteva luni la doar câteva ore. iO4Land integrează date privind cadastrul, reglementările urbanistice, infrastructura electrică şi procesele de autorizare, utilizând modele AI proprietare care evaluează parcelele în funcţie de criterii precum dimensiunea, accesibilitatea, utilităţile şi constrângerile legale.

„Cu iO4Land am construit un proces care transformă informaţia dispersată în acţiune clară şi imediată. Le permite dezvoltatorilor să ia decizii strategice, susţinute de date, privind terenurile”, a declarat Costin Bănică, coordonatorul iniţiativei în cadrul iO Partners.

Soluţia se adresează dezvoltatorilor logistici, energetici, comerciali şi rezidenţiali, oferind posibilitatea de a descoperi terenuri viabile, inclusiv oportunităţi off-market, şi de a reduce timpul de decizie la nivel cross-border.

Prin lansarea iO4Land, compania cu sediul la Viena îşi consolidează strategia de integrare a inteligenţei artificiale în toate etapele consultanţei imobiliare, demonstrând potenţialul tehnologiei de a aduce eficienţă şi transparenţă în piaţa de terenuri.