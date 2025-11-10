Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Ionuţ Moşteanu: Germania, partener esenţial pentru o industrie de apărare modernă în România

A.B.
Politică / 10 noiembrie, 21:17

Ionuţ Moşteanu: Germania, partener esenţial pentru o industrie de apărare modernă în România

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat luni seară că Germania este unul dintre cei mai importanţi parteneri economici şi de securitate ai României, subliniind importanţa cooperării bilaterale în dezvoltarea unei industrii de apărare moderne şi sustenabile, potrivit unui mesaj publicat pe Facebook.

„România şi Germania - parteneri strategici pentru o industrie de apărare modernă şi puternică. Am vorbit despre realităţile de securitate din regiune, dar mai ales despre ce putem construi împreună - o industrie de apărare modernă, interconectată şi sustenabilă, care să răspundă rapid nevoilor operaţionale ale forţelor armate”, a transmis ministrul, după participarea la Conferinţa privind cooperarea industrială în domeniul apărării dintre Germania şi România, organizată de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană.

Ionuţ Moşteanu a precizat că România investeşte masiv în infrastructura industrială militară şi în programele strategice de înzestrare, menţionând că bugetul apărării creşte gradual, cu accent pe interoperabilitate, inovaţie şi parteneriate solide.

„Suntem activ implicaţi în iniţiativa europeană SAFE (Security Action for Europe) - un cadru concret prin care firmele româneşti pot participa la proiecte multinaţionale şi pot deveni parte din lanţurile europene de producţie şi tehnologie”, a adăugat ministrul.

El a subliniat că „parteneriatul cu Germania, unul dintre cei mai importanţi parteneri economici şi de securitate ai României, este esenţial” pentru modernizarea industriei de apărare şi pentru consolidarea capacităţii strategice a ţării.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 10.11.2025, 21:31)

    mare pariu ca dă Putin cu bambardeaua pe fabrica asta de pulberi și nimeni din West nu cugetă să facă pîrț !

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 10.11.2025, 21:32)

      ca neamțu îi deștept, nu deschide fabrica de pulberi la el în ogradă să nu atragă ogive

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

10 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 10 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

10 noiembrie
Ediţia din 10.11.2025

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

10 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0854
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3982
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4561
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7881
Gram de aur (XAU)Gram de aur576.4457

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
gustulitaliei.ro
immromania.eu
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb