Ionuţ Moşteanu: Germania, partener esenţial pentru o industrie de apărare modernă în România

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat luni seară că Germania este unul dintre cei mai importanţi parteneri economici şi de securitate ai României, subliniind importanţa cooperării bilaterale în dezvoltarea unei industrii de apărare moderne şi sustenabile, potrivit unui mesaj publicat pe Facebook.

„România şi Germania - parteneri strategici pentru o industrie de apărare modernă şi puternică. Am vorbit despre realităţile de securitate din regiune, dar mai ales despre ce putem construi împreună - o industrie de apărare modernă, interconectată şi sustenabilă, care să răspundă rapid nevoilor operaţionale ale forţelor armate”, a transmis ministrul, după participarea la Conferinţa privind cooperarea industrială în domeniul apărării dintre Germania şi România, organizată de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană.

Ionuţ Moşteanu a precizat că România investeşte masiv în infrastructura industrială militară şi în programele strategice de înzestrare, menţionând că bugetul apărării creşte gradual, cu accent pe interoperabilitate, inovaţie şi parteneriate solide.

„Suntem activ implicaţi în iniţiativa europeană SAFE (Security Action for Europe) - un cadru concret prin care firmele româneşti pot participa la proiecte multinaţionale şi pot deveni parte din lanţurile europene de producţie şi tehnologie”, a adăugat ministrul.

El a subliniat că „parteneriatul cu Germania, unul dintre cei mai importanţi parteneri economici şi de securitate ai României, este esenţial” pentru modernizarea industriei de apărare şi pentru consolidarea capacităţii strategice a ţării.