Jannik Sinner şi-a justificat decizia de a nu participa la faza finală a Cupei Davis

Foarte criticat în Italia pentru decizia sa de a nu participa la faza finală a Cupei Davis de la Bologna, în perioada 18-23 noiembrie, Jannik Sinner şi-a justificat decizia într-un interviu, potrivit news.ro.

Numărul 1 mondial preferă să se pregătească pentru începutul sezonului 2026 în Australia: „La sfârşitul sezonului, o săptămână de odihnă înseamnă mult. Dacă ai o săptămână în plus de pregătire, ajungi mai puternic, mai motivat, cu mai multă energie şi, mai ales, cu mai multă dorinţă.”

Tirolianul nu are „nicio îndoială” că această alegere este cea corectă, în special „pe termen lung, pentru prevenirea accidentărilor”.

Câştigător al ultimelor două ediţii cu Italia, el nu a renunţat anul trecut - împotriva avizului echipei sale - pentru a onora o promisiune făcută compatriotului său Matteo Berrettini. „Când am câştigat în 2023, el a fost acolo să ne susţină şi i-am spus: «Vom câştiga împreună următorul turneu, pentru că meriţi», a povestit Sinner. Şi am câştigat. De atunci, am decis să nu particip în 2025.”

În absenţa sa, şansele ca Italia să câştige trofeul pentru a treia oară consecutiv sunt „mari”, estimează el, regretând în acelaşi timp lipsa de încredere a compatrioţilor săi în coechipierii săi. „Avem o echipă incredibilă, chiar şi fără mine, şi nimeni nu vorbeşte despre asta”, subliniază el. „Îi avem pe (Flavio) Cobolli, (Lorenzo) Musetti şi mulţi alţii, avem o echipă incredibilă de dublu. Putem câştiga.”

Cât priveşte publicul italian, acesta îl va putea urmări pe campionul său în săptămâna precedentă, la Turneul Campionilor de la Torino, în perioada 9-16 noiembrie, unde Sinner este deţinătorul titlului.