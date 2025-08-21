Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
JD Vance: Europa trebuie să suporte ”cea mai mare parte a poverii” Războiului din Ucraina

I.S.
Internaţional / 21 august, 15:04

JD Vance: Europa trebuie să suporte ”cea mai mare parte a poverii” Războiului din Ucraina

Europenii trebuie să suporte ”cea mai mare a poverii” Războiului din Ucraina, consideră vicepreşedintele american J. D. Vance, iar Europa trebuie să joace ”primul rol” în soluţionarea conflictului, în contextul în care problema garanţiilor de securitate oferite de către Occident Kievului se află în centrul unor negocieri, relatează AFP.

”Europenii vor trebui să poarte cea mai mare parte a poverii. Este continentul lor, securitatea lor”, subliniază într-un interviu acordat miercuri seara Fox News J. D. Vance.

”Ucraina vrea să fie sigură că nu va fi invadată din nou de Rusia”, declară el.

”Ruşii vor anumite părţi ale teritoriului (Ucerainei) şi ocupă majoritatea acestora, dar pe altele nu”, explică Vance.

Preşedintele ucainean Volodimir Zelenski condiţionează, în declaraţii făcute miercuri şi difuzate joi, o întâlnire cu omologul său rus Vladimir Putin de o definire a liniilor mari ale unui acord cu Occidentul asupra garanţiilor de securitate ale Ucrainei.

”Nu cred că noi trebuie să purtăm povara”., i-a răspuns K. D. Vance unei jurnaliste de la Fox News care-l întreba dacă Statele Unite vor cheltui bani cu Ucraina.

”Eu cred că noi trebuie să ajutăm dacă este necesar la oprirea războiului şi omorurilor, dar cred că trebuie să aşteptăm, iar preşedintele (american Donald Trump) aşteaptă cu siguranţă, ca Europa să joace primul rol”, a subliniat J. D. Vance.

Rusia avertizat miercuri că orice discuţie cu privire la garanţii de securitate pe care Occicdntul intenţionează să le pfere Ucrainei care nu ţin cont de poziţia Moscovei ”vor conduce nicăieri”.

Moscova a potolit agitaţia cu privire la un eventual summit între Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski, argumentând că o asemenea întâlnire trebuie ”să fie pregătită cu cea mai mare atenţie”.

J. D. Vance îşi exprimă speranţa în organizarea unei astfel de întâlniri, în pofida faptului că nu toate detaliile unui eventual acord nu sunt finalizate.

”Uneori, o întâlnire faţă în faţă între lideri poate permite deblocarea unei situaţii pe care echipele lor nu au putut neapărat să o rezolve”, declară vicepreşedintele lui Donald Trump.

Opinia Cititorului ( 5 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 21.08.2025, 15:09)

    incapabilii de la UE ar fi in stare sa moara in mizerie de gat cu Zelenskjy dar au inceput de mai de mult sa se trezeasca, l au lasat sa cada ca pe o para stricata plina de viermi

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 21.08.2025, 15:29)

    Putin si Trump nu fac altceva decit sa ofere Europei refacerea imperiului si sa o forteze ca devina o mare putere militara ceea ce pina mai ieri era de neimaginat .„Neamtul” Trump si fostul angajat la Berlin joaca in favoarea UE.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 2.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
      (mesaj trimis de anonim în data de 21.08.2025, 16:10)

      neșchiop chiar daca ai uitat sa te semnezi noi stim ca tu esti ca nimeni altul nu e atat de prost

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 21.08.2025, 15:34)

    În altă parte, pe alte "coclauri", era ieri un articol în care a fost reprodusă declarația lui Vance, din punctul de vedere al administrației Trump, privind necesitatea ca Ucraina să trebuiască să cedeze și teritorii pe care nu le controlează, această declarație fiind o trimitere directă la discuțiile privind Donbasul. Mai e ceva de discutat? Vor rămâne doar câteva lamentări teatrale ale circarului!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 3.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 3)
      (mesaj trimis de anonim în data de 21.08.2025, 16:08)

      circarul e pierdut, l au abandonat toti ca i a facut sa vomite cu obraznicia lui,

      oriunde va fugi va fi gasit si pedepsit de propriul popor pe care il chinuieste de aproape 4 ani 

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

