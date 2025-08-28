JD Vance spune că disputa din Biroul Oval cu Zelenski a fost „utilă” pentru a clarifica dezacordurile dintre SUA şi Ucraina

Vicepreşedintele american JD Vance a declarat miercuri că confruntarea sa din februarie cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, petrecută în Biroul Oval, a fost „utilă”, întrucât a scos la iveală divergenţele dintre Washington şi Kiev, relatează POLITICO, de la care transmitem cele ce urmează.

„Uite, uneori oamenii nu sunt de acord”, a spus Vance, recunoscând că nu şi-ar fi dorit o ceartă publică, dar considerând că aceasta „a clarificat unele dintre problemele reale de dezacord dintre partea americană şi cea ucraineană”.

Întâlnirea tensionată a avut loc la scurt timp după învestirea preşedintelui Donald Trump, când Zelenski a venit la Washington pentru a consolida sprijinul american în faţa invaziei ruse. Discuţiile s-au transformat într-o dispută transmisă public, Vance acuzându-l pe liderul ucrainean că este nerecunoscător şi că refuză să exploreze un dialog cu Moscova.

Liderii europeni şi-au exprimat sprijinul ferm pentru Ucraina în zilele următoare, iar şeful opoziţiei germane, Friedrich Merz, a descris incidentul drept o „escaladare deliberată” din partea americanilor.

Miercuri, Vance a precizat că frustrarea sa nu viza atât Ucraina sau pe Zelenski, cât administraţia Biden, pe care o acuză că a cheltuit miliarde de dolari pentru Kiev „fără niciun obiectiv real şi fără diplomaţie”. Potrivit vicepreşedintelui, ajutorul financiar a fost perceput drept „o gaură ciudată în care aruncam bani fără un plan de rezolvare a războiului”.

Vance a subliniat că administraţia Trump este acum „aliniată” cu Zelenski în eforturile de a găsi o soluţie de pace, precizând că SUA doresc protejarea integrităţii teritoriale a Ucrainei şi nu acceptă ca Rusia să cucerească întreaga ţară, conform sursei citate.

În pofida tentativelor de mediere ale Washingtonului, Moscova continuă să insiste pe revendicări maximaliste, cerând ca Ucraina să renunţe la teritorii din Donbas şi să se angajeze să nu adere la NATO, condiţii respinse până acum de Kiev.