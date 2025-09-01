Judecătorii analizează menţinerea controlului judiciar pentru Călin Georgescu

Menţinerea sau ridicarea controlului judiciar în dosarul în care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară se judecă luni la Judecătoria Sectorului 1, potrvit mass-media.

Tribunalul Bucureşti a decis la mijlocul lunii iulie menţinerea măsurii preventive, după ce procurorii Parchetului General l-au trimis în judecată pe fostul diplomat pentru promovarea cultului unor persoane condamnate pentru crime împotriva umanităţii şi pentru propagarea unor idei fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată.

Rechizitoriul arată că, în perioada 2020-2025, Georgescu a susţinut public, prin declaraţii, interviuri şi postări online, idei de tip legionar, ultranaţionalist şi mistic-creştin, glorificând figuri precum Ion Antonescu sau Corneliu Zelea Codreanu. Procurorii notează şi un episod din 2 octombrie 2021, când acesta ar fi făcut salutul legionar în Piaţa Universităţii, la un protest împotriva restricţiilor pandemice.

Dosarul se află în procedură de cameră preliminară la Judecătoria Sectorului 1.