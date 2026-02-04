Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Kelemen Hunor: Limitarea accesului copiilor la reţelele sociale nu se poate face doar prin reglementări

U.B.
Politică / 4 februarie, 07:39

Kelemen Hunor/Sursa foto: X

Kelemen Hunor/Sursa foto: X

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, susţine că limitarea accesului copiilor şi adolescenţilor la reţelele de socializare nu poate fi realizată exclusiv prin interdicţii sau reglementări legale, ci necesită un efort susţinut de educaţie, în care şcoala şi familia au un rol esenţial, potrivit Agerpres.

Întrebat despre iniţiativele care vizează restricţionarea accesului copiilor sub 15-16 ani la platformele de social media, liderul UDMR a declarat că, în propria familie, accesul la tehnologie este controlat prin dialog şi reguli clare: „Copiii mei au telefon cu butoane şi acces la tabletă doar pentru activităţi legate de şcoală. Am discutat în familie că până la 14-15 ani ar fi bine să nu aibă conturi pe reţelele sociale”, relatează sursa citată.

Kelemen Hunor a subliniat că, potrivit specialiştilor, copiii la vârste fragede nu pot face diferenţa între conţinutul benefic şi cel dăunător, iar riscul de dependenţă este ridicat, conform Agerpres. Preşedintele UDMR a mai adăugat: „Nu se poate doar prin măsuri şi interdicţii. Copiii se descurcă adesea mai bine decât părinţii lor când vine vorba de tehnologie. Trebuie discutat, trebuie educat. Şcoala şi familia sunt absolut necesare”, notează sursa citată.

Conform Agerpres, Kelemen Hunor a arătat că, deşi un cadru de reglementare este necesar, acesta nu este suficient în lipsa unor măsuri complementare la nivelul societăţii. „Nu suntem în stare să eliminăm de pe social media nici măcar fake news-urile, iar efectele lor sunt vizibile. Intenţia este bună, dar fără implicarea şcolii şi a familiei nu vom rezolva nimic”, a mai spus liderul UDMR, adaugă sursa citată.

Declaraţiile vin în contextul poziţiei exprimate de secretarul de stat Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), care consideră reţelele de socializare un risc major pentru copii şi adolescenţi, subliniază agenţia de presă. Arafat a cerut Parlamentului, potrivit Agerpres, să îşi asume iniţierea unui cadru legislativ care să limiteze accesul minorilor sub 15-16 ani la aceste platforme.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 04.02.2026, 08:13)

    Eu l-am simpatizat mult pe Ilie Bolojan, dar acum am impresia ca doar se agata de functie. S-au bagat taxe, nicio problema, dar reforma nu se mai face. Iar PSD il batjocoreste din toate pozitiile.

    Si sa incepi reforma in Romania cu taxarea mamelor din concediul de maternitate mi se pare chiar de noaptea mintii. Cati bani a adus la buget masura asta penibila? Din start, cu masura asta, domnul Bolojan si-a distrus capitalul de imagine. E trist.

    Romanii au o vorba, boala lunga, moarte sigura. Daca partenerul tau cel mai important din coalitie nu vrea sa faca reforma, mai bine iti dai demisia si ii lasi pe Grindeanu, Olguta Vasilescu sa faca ei reforma sa vedem ce iese.  

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

