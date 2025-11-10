LaLiga: FC Barcelona a învins Celta Vigo, scor 4-2

Formaţia FC Barcelona a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 4-2, echipa Celta Vigo, în etapa a 12-a a campionatului Spaniei, potrvit news.ro.
Pentru Celta au marcat Carreira (11) şi Iglesias (43), în timp ce pentru FC Barcelona au punctat Lewandowski (10 - penalti), (37) şi (74) şi Yamal (45+4).
La Celta, portarul Ionuţ Radu a fost integralist.
În clasament, FC Barcelona este pe locul 2, cu 28 de puncte, iar Celta este pe 13, cu 13 puncte.
Lider este Real Madrid, cu 31 de puncte.
Opinia Cititorului