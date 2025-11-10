LaLiga: FC Barcelona a învins Celta Vigo, scor 4-2

Formaţia FC Barcelona a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 4-2, echipa Celta Vigo, în etapa a 12-a a campionatului Spaniei, potrvit news.ro.

Pentru Celta au marcat Carreira (11) şi Iglesias (43), în timp ce pentru FC Barcelona au punctat Lewandowski (10 - penalti), (37) şi (74) şi Yamal (45+4).

La Celta, portarul Ionuţ Radu a fost integralist.

În clasament, FC Barcelona este pe locul 2, cu 28 de puncte, iar Celta este pe 13, cu 13 puncte.

Lider este Real Madrid, cu 31 de puncte.