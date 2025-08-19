Lassana Diarra cere 65 de milioane de euro drept compensaţie

Fostul internaţional francez Lassana Diarra cere 65 de milioane de euro brut de la FIFA şi Federaţia belgiană pentru „repararea prejudiciului cauzat de regulile FIFA” privind transferurile, pe care Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) le-a considerat contrare dreptului european, a anunţat, luni, avocatul său Martin Hissel.

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, la care Lassana Diarra a făcut apel, a decis la 4 octombrie 2024 că regulile FIFA privind transferurile între cluburi sunt „contrare” dreptului Uniunii Europene şi „de natură să împiedice libera circulaţie” a fotbaliştilor profesionişti, anulând astfel sistemul de transferuri.

"În urma unei hotărâri a CJUE, în lipsa unei soluţii amiabile, este normal să ne întoarcem la instanţele naţionale pentru a le cere să pună în aplicare hotărârea CJUE. Este ceea ce facem astăzi, pe baza unei hotărâri foarte clare a CJUE, care a rezolvat toate aspectele juridice esenţiale. Instanţele belgiene ar trebui să emită deciziile lor în termen de 12 până la 15 luni", a explicat Hissel, într-un comunicat de presă.

La cererea instanţelor belgiene, Înalta Curte din Luxemburg a examinat cazul lui Diarra, care în urmă cu zece ani a contestat condiţiile plecării sale de la Lokomotiv Moscova. Diarra plecase de la clubul moscovit din cauza unei reduceri drastice a salariului său, însă clubul a considerat rezilierea nedreaptă şi a cerut 20 de milioane de euro, sumă care a fost redusă la 10,5 milioane de euro. Drept urmare, clubul belgian Charleroi a decis în cele din urmă să nu-l mai recruteze pe francez de teamă să nu fie nevoit să plătească o parte din aceste penalităţi, în conformitate cu regulamentul FIFA studiat de CJUE.

"Am aşteptat câteva luni înainte de a relansa procedura naţională în Belgia, gândindu-mă că, în special în urma eforturilor FIFPRO Europe (sindicatul jucătorilor din Europa), FIFA şi Federaţia belgiană vor avea măcar decenţa de a mă contacta pentru a propune o soluţionare amiabilă a litigiului (acesta a fost şi tonul mesajelor pe care le-am primit de la FIFA). Nu a fost cazul. Acesta este dreptul lor, dar reflectă o cultură persistentă de dispreţ faţă de statul de drept şi faţă de jucători, în ciuda mesajului foarte clar transmis de CJUE. Spre marele meu regret, va trebui să ne explicăm încă o dată în faţa judecătorilor, pentru că nu am de ales", a declarat Lassana Diarra.