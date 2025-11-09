Lavrov spune că este pregătit să se întâlnească cu secretarul de stat american Marco Rubio

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că este dispus să se întâlnească cu secretarul de stat american Marco Rubio, subliniind importanţa unei comunicări directe între Moscova şi Washington, a relatat agenţia rusă RIA.

„Secretarul de stat Marco Rubio şi cu mine înţelegem necesitatea unei comunicări regulate. Este important pentru a discuta problema ucraineană şi pentru a promova agenda bilaterală. De aceea comunicăm prin telefon şi suntem pregătiţi să organizăm întâlniri faţă în faţă atunci când este necesar”, a spus Lavrov într-un interviu pentru RIA Novosti.

Declaraţia sa vine după ce o convorbire telefonică cu Rubio, destinată pregătirii unui posibil summit ruso-american la Budapesta, s-a încheiat tensionat şi a dus la anularea întâlnirii anunţate anterior de preşedintele Donald Trump.

În urma acelui episod, Lavrov a lipsit mai multe zile din spaţiul public, inclusiv de la o şedinţă importantă a Consiliului rus de Securitate, fapt care a alimentat speculaţii privind o posibilă dizgraţie la Kremlin. Purtătorul de cuvânt al preşedintelui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a dezminţit însă aceste informaţii.

Agenţia TASS a relatat sâmbătă primele declaraţii publice ale lui Lavrov după absenţa sa, fără a preciza locul şi contextul în care au fost făcute.