Leader Team Broker menţine neschimbate preţurile pachetelor de asigurare IT pentru clienţii în 2024

Leader Team Broker de asigurare, integrator de oferte specializat în pachete complexe de asigurări de răspunderi profesionale IT şi Cyber Risk pe piaţa europeană, menţine neschimbate şi în 2024 preţul acestor poliţe, în contextul în care piaţa asigurărilor înregistrează scumpiri de până la 10% anual, conform unui comunicat de presă al companiei.

Anul trecut, volumul asigurărilor de răspundere profesională în domeniul IT vândute de Leader Team Broker a crescut cu 200% faţă de 2021, ca urmare a înmulţirii riscurilor din domeniu, dar şi a ofertei personalizate cu care compania de brokeraj a venit în sprijinul clienţilor săi.

"La nivel european, suntem printre puţinii brokeri specializaţi pe genul acesta de pachete complexe şi complete de poliţe de răspunderi profesionale IT, după ce am acumulat o experienţă de peste 10 ani pe zona de asigurări IT, şi suntem, la ora actuală, singurul integrator de oferte din toată Europa. Ceea ce ne diferenţiază de alte companii este faptul că avem în portofoliu toţi asigurătorii care au licenţă să vândă în România şi avem parteneriate cu sindicate Lloyd's/MGA-uri, parteneri specializaţi pe asigurări IT şi Cyber la nivel european. În baza acestor parteneriate, putem crea pentru clienţii noştri poliţe inovative, personalizate pe nevoile fiecăruia în parte. Totodată, oferta bogată pe care o avem în portofoliu ne permite să creionăm pachete complete, care cuprind cele trei componente majore de asigurare - Professional Indemnity, Cyber Security şi General Liability -, oferind astfel clienţilor noştri din România şi din străinătate produse dedicate, cu acoperire oriunde în lume, inclusiv SUA şi Canada. La capitolul rapiditate, Leader Team face din nou ceva unic în România şi în Europa, şi anume, în relaţia cu unul dintre sindicatele Lloyd's, am devenit, pentru riscurile standard, noi înşine un fel de asigurător, adică noi discutăm cu clientul, îi calculăm riscul şi preţul, fără a mai trimite documentele la Londra, ceea ce simplifică şi scurtează extraordinar de mult procedura. În acest fel, un client grăbit poate avea poliţa încheiată în maximum o oră din momentul în care ne-a contactat. Aşadar, Leader Team Broker oferă cea mai bună variantă de asigurare IT existentă pe piaţa locală şi europeană, atât ca acoperire, cât şi ca preţ şi timp de aşteptare", a explicat Alexandra Elena Durbacă, CEO Leader Team Broker şi International Cyber Specialist.

De trei ani, brokerul a obţinut licenţă şi pentru piaţa europeană, unde vinde pachete personalizate de asigurări pentru companii şi specialişti IT din 24 de ţări UE. În prezent, Leader Team asigură peste 5.000 de clienţi, atât freelanceri, cât şi companii mari de IT, cei mai mulţi provenind din România, Estonia, Lituania, Spania, Portugalia, Olanda şi Bulgaria.

"Numărul clienţilor noştri este într-o continuă creştere, iar cererea pentru pachete complexe şi personalizate de asigurări IT este tot mai mare, direct proporţională cu dezvoltarea tehnologică fără precedent. De aceea, la Leader Team Broker, încheiem parteneriate cu cei mai mari asigurători mondiali pe această zonă şi ne asigurăm să creăm produse de cea mai bună calitate pentru clienţii noştri. Cu o acoperire cu peste 50% mai mare decât cea a altor produse similare existente în piaţă, pachetele noastre sunt concepute pentru a răspunde pe deplin nevoilor de protecţie ale companiilor şi profesioniştilor din industrie. Oferim acoperire globală, clienţii noştri beneficiind astfel de protecţie şi în relaţiile comerciale cu companii din SUA şi din toate colţurile lumii. Totodată, serviciul nostru avansat de rezolvare a daunelor face posibilă intervenţia rapidă a specialiştilor noştri în maximum 30 de minute de la primirea solicitării. Aşadar, grija noastră constantă faţă de clienţii noştri, precum şi preocuparea de a veni permanent cu produse noi, complexe şi utile pentru specialiştii din industria IT ne face unici în Europa şi ne garantează credibilitate şi încredere, atât din partea clienţilor, cât şi a partenerilor internaţionali cu care lucrăm", a precizat Răzvan Rusu, fondator Leader Team Broker.

Tips&tricks pentru alegerea celei mai potrivite asigurări IT

În condiţiile în care în România se comercializează o varietate de asigurări IT, la preţuri uneori mai mici decât media pieţei, Leader Team Broker atrage atenţia celor interesaţi că, de multe ori, aceste preţuri scăzute ascund pachete incomplete de asigurare, care nu acoperă toate riscurile, sau clauze potrivit cărora, în cazul unei daune, asiguratul este bun de plată. Astfel, atunci când caută o poliţă de răspundere IT, specialiştii din domeniu au câteva recomandări pentru clienţi, ca aceştia să se asigure că achiziţionează cea mai bună asigurare:

Să aibă o acoperire cât mai largă. Un pachet complet de asigurări IT ar trebui să conţină toate cele trei componente - răspundere profesională, Cyber Security şi General Liability -, la care se pot adăuga şi acoperiri suplimentare, în funcţie de nevoile fiecărui client.

Să fie atenţi la franşiză. Unele contracte ascund clauze care prevăd ca, în cazul unei daune, clientul să plătească din buzunar o parte din sumă. În contractele Leader Team Broker, franşiza standard este zero sau mai mică faţă de ce există în piaţă.

Preţul pentru fiecare acoperire. În unele cazuri, asigurătorul prezintă clientului un preţ mic, fără să-i explice că acela este costul pentru o singură acoperire, iar în cazul unei daune, acesta află că, deşi plăteşte asigurare, nu are toate acoperirile şi nu poate fi despăgubit. Astfel, pentru celelalte acoperiri de care are nevoie, clientul va fi nevoit să plătească în plus, uneori sume deloc de neglijat. Sfatul specialiştilor Leader Team Broker este acela al achiziţionării unei asigurări integrate de la un singur broker, care să conţină toate acoperirile de care clientul are nevoie, obţinând astfel şi un preţ mai mic.

Să fie atenţi la acoperirea teritorială. Pentru că SUA şi Canada sunt teritorii litigioase, în ceea ce priveşte asigurările, multe companii preferă să nu ofere acoperire şi în aceste state. În condiţiile în care mulţi specialişti IT din România sau din alte ţări din Europa lucrează deseori pentru subcontractori de peste Ocean, pachetul lor de asigurare de răspundere profesională IT este obligatoriu să aibă acoperire şi pe continentul american. Poliţele IT oferite de Leader Team au acoperire în întreaga lume, dar şi limite pe diverse regiuni, pentru cei care nu au nevoie de acoperire worldwide.