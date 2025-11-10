Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Legea Nordis a fost dezbătută în şedinţa Camerei Deputaţilor

S.E.
Politică / 10 noiembrie, 18:40

Legea Nordis a fost dezbătută în şedinţa Camerei Deputaţilor

Legea Nordis a fost dezbătută în şedinţa de luni a Camerei Deputaţilor, după ce PNL a cerut introducerea proiectului pe ordinea de zi, conform Digi24. Liberalii au avut o solicitare similară săptămâna trecută, ca răspuns la iniţiativa PSD de a-l chema pe premierul Bolojan la raport, în Parlament. Miercuri va avea loc votul final.

„Este o lege bună, putea să vină mai repede. Dar trebuie să ne gândim că ţepele de acest fel nu au ca vină exclusiv partea legislativă. Trebuie să ne gândim că sunt oameni în spaţiul public care au promovat şi chiar s-au ajutat de astfel de ţepe. Avem un politician vechi care încearcă să candideze la Primăria Generală, doamna Alexandrescu, care a beneficiat de toate luxurile de la Nordis. Şi cum poate să ne spună că urmează să ne elibereze pe toţi prin cinstea ei, în condiţiile în care trecutul său găunos spune foarte multe?”, a precizat deputatul USR, Alexandru Dimitriu, în timpul dezbaterilor.

Reprezentanţii AUR l-au adus în discuţie pe Marcel Ciolacu. „De ce e nevoie de această lege? Pentru că, timp de 35 de ani, sub privirile voastre, PSD şi PNL, oamenii au fost ţepuiţi de rechini imobiliari. Acel Marcel Ciolacu care a dat ajutoare de stat Coca-Cola, care a invadat România cu produse proaste şi ieftine din Ucraina, care a fost al doilea premier al Ucrainei în România, care acum are tupeul să candideze la Buzău şi a văzut cum alegerile din România sunt anulate...”, a declarat deputatul AUR, Dan Tănasă.

Liberalii, care au cerut introducerea proiectului pe ordinea de zi a şedinţei, au transmis că „mafia imobiliară nu are o singură culoare”, conform sursei citate.

Deputatul PSD, Ştefan Ovidiu Popa, a subliniat că proiectul a fost propus de social-democraţi. „Din păcate, avem colegi care vin la acest microfon pentru like-uri, că aşa le place, nu fac absolut nimic concret şi vin să ne ţină nouă lecţii. Dacă vorbiţi despre anumite probleme, de ce nu iniţiaţi în Parlament o lege? Noi, 68 de deputaţi PSD, am iniţiat acest proiect alături de 4 colegi de la PNL”, a spus parlamentarul.

Liberalul Gabriel Andronache ar fi cerut introducerea pe ordinea de zi a legislativului a legii Nordis încă de săptămâna trecută, după ce PSD l-a chemat la raport pe premierul Ilie Bolojan, însă solicitarea nu s-a concretizat. Proiectul de lege prevede înscrierea în Cartea funciară a promisiunilor obligatorii, pentru ca un imobil să nu poată fi promis mai multor persoane. De asemenea, avansul ar urma să fie limitat la 15% în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

