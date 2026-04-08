Leonardo Badea, BNR: Modernizarea României prin integrare şi convergenţă

România a avansat semnificativ în procesul de aliniere la standardele economiilor dezvoltate şi de aderare la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), obţinând deja 24 din cele 25 de avize formale necesare în cadrul comitetelor OCDE. Finalizarea procesului de aderare, posibilă până la sfârşitul anului 2026, ar reprezenta unul dintre cele mai importante repere instituţionale în cei 36 de ani de integrare economică post-comunistă.

Procesul pe care îl parcurgem este, de altfel, cel mai riguros din istoria OCDE - implicând evaluarea în cadrul a 25 de comitete, comparativ cu doar trei în cazul statelor care au aderat în anii '90 - ceea ce garantează că reformele sunt profunde, sustenabile şi ancorate juridic. Banca Naţională a României a fost implicată în mod activ în acest demers strategic, contribuind, în cadrul domeniilor sale de competenţă, la eforturile de aliniere la standardele şi bunele practici promovate de OCDE.

Efortul de pregătire pentru aderarea la OCDE reflectă tranziţia de la statutul de piaţă emergentă la cel de partener strategic pentru companiile şi investitorii care acţionează în economia globală. Acest parcurs oferă României instrumentele necesare pentru a depăşi „capcana veniturilor medii” şi menţine parcursul de dezvoltare economică. Prin aderarea la OCDE, ţara noastră îşi consolidează un set de reguli care protejează proprietatea şi stimulează inovaţia, transformând creşterea economică dintr-un fenomen conjunctural într-un proces structural sustenabil.

De la conformare formală la transformare structurală

Beneficiul esenţial nu este simpla apartenenţă la un club select, ci internalizarea unor mecanisme şi bune practici, care au ca rezultat reducerea riscului de ţară şi, implicit, a costul capitalului. Experienţa Cehiei şi a Poloniei confirmă acest fenomen - după aderarea la OCDE, ambele state au înregistrat o scădere constantă a primelor de risc, facilitând finanţarea la costuri mai reduse (atât a statului, cât şi a sectorului privat - companii şi populaţie), comparabile cu cele suportate de economiile mature. În mod similar, alinierea la standardele internaţionale de guvernanţă, transparenţă şi prudenţă reclasifică activele româneşti în categorii investiţionale mai favorabile, făcându-le mai atractive pentru marii investitori globali şi asigurând fluxuri de capital pe termen lung, vitale pentru întreaga economiei şi inclusiv pentru marile proiecte de infrastructură şi energie care ne sunt imperios necesare.

Integrarea în OCDE funcţionează ca un catalizator pentru productivitate, impunând standarde riguroase de guvernanţă corporativă şi transparenţă în sectorul public. Pentru investitorii din economiile dezvoltate, aceste reforme nu sunt doar cerinţe formale, ci garanţii ale unui mediu de afaceri predictibil, care reduce costurile de tranzacţionare şi riscul operaţional. Alinierea structurală pregăteşte terenul pentru criteriile de convergenţă nominală, demonstrând că economia românească poate funcţiona eficient sub presiunea competitivă a pieţei unice, fără a se baza pe mecanisme de ajustare monetară externă. Această transformare structurală se bazează pe stimularea productivităţii totale a factorilor (TFP), pilonul care permite decuplarea creşterii economice de simplul consum extensiv de resurse. Profesionalizarea managementului în companiile cu capital de stat şi digitalizarea profundă a interfeţei dintre sectorul public şi cel privat funcţionează ca un motor de eficienţă invizibil.

Slovenia reprezintă un reper în acest sens, unde adoptarea liniilor directoare OCDE privind guvernanţa corporativă a dus la o creştere a valorii adăugate în sectorul întreprinderilor de stat, reducând dependenţa de subvenţii publice. Aceste reforme depăşesc sfera cerinţelor tehnice, vizând eliminarea fricţiunilor instituţionale care au frânat anterior convergenţa reală. Prin facilitarea circulaţiei inovaţiei şi a capitalului, România realizează tranziţia de la un model bazat pe arbitrajul costurilor forţei de muncă către o economie competitivă, centrată pe cunoaştere şi valoare adăugată ridicată.

Atragerea de noi surse de capital şi integrarea în lanţurile valorice globale

Din perspectiva fluxurilor de capital, aderarea la OCDE deschide accesul către fonduri de investiţii a căror activitate se conformează unor mandate stricte privind ratingul de ţară şi apartenenţa la organizaţii multilaterale. Această infuzie de capital de calitate este esenţială pentru finanţarea proiectelor de infrastructură şi tehnologie, accelerând convergenţa reală a veniturilor. Astfel, decalajul economic dintre România şi media Zonei Euro se poate reduce într-un ritm sustenabil, minimizând şocurile asimetrice care ar putea apărea într-o uniune monetară fără o bază industrială şi de servicii suficient de solidă. O componentă vitală a acestei noi etape este atragerea investiţiilor străine directe (ISD) în sectoare de înaltă tehnologie. Statutul de membru OCDE acţionează ca un magnet pentru capitalul calitativ, interesat de proiecte de cercetare-dezvoltare şi producţie cu intensitate tehnologică ridicată.

Datele istorice sunt elocvente: în cazul Cehiei, stocul de ISD raportat la PIB a crescut spectaculos de la aproximativ 12% la momentul aderării la peste 70% în deceniile următoare, proces alimentat de încrederea investitorilor în predictibilitatea cadrului OCDE. Prin adoptarea standardelor înalte în protecţia proprietăţii intelectuale şi în guvernarea digitală, România devine un refugiu reglementat pentru giganţii tehnologici şi industriile de vârf. Această infuzie de expertiză nu doar că modernizează baza industrială, dar creează ecosisteme de inovaţie unde firmele autohtone pot evolua de la simpli furnizori la parteneri de dezvoltare, consolidând poziţia ţării în segmentele superioare ale lanţurilor valorice globale.

În plan fiscal, adoptarea liniilor directoare OCDE privind preţurile de transfer şi a mecanismelor de soluţionare a disputelor fiscale oferă multinaţionalelor o predictibilitate similară celei din pieţele occidentale dezvoltate. Aceasta, împreună cu eliminarea riscurilor arbitrare de audit, consolidează poziţia României ca hub de afaceri regional, securizat, pe flancul estic al NATO, unde stabilitatea economică OCDE se împleteşte cu parteneriatul strategic de securitate.

Incluziunea socială este un determinant al rezilienţei economice

Un element distinctiv al acestei viziuni este utilizarea incluziunii sociale ca rezervă de productivitate. Prin reconectarea segmentelor de populaţie aflate în afara pieţei muncii şi prin eficientizarea investiţiilor în educaţie şi sănătate, România îşi fortifică rezilienţa internă.

Modelul polonez a demonstrat că politicile de activare a forţei de muncă aliniate la recomandările OCDE pot susţine ritmuri de creştere a PIB-ului pe locuitor peste media europeană, chiar şi în perioade de volatilitate externă. Această abordare transformă vulnerabilităţile demografice în oportunităţi de creştere sustenabilă, asigurând că prosperitatea generată de aderare este distribuită pe baze meritocratice. O societate mai echitabilă nu este doar un imperativ etic, ci devine fundamentul unei stabilităţi macroeconomice care poate absorbi şocurile externe fără a destabiliza echilibrele interne.

Aderarea la OCDE este o rampă de relansare a strategiei de adoptare a euro

Finalizarea procesului de aderare la OCDE, sperăm cât mai curând, va crea premise solide pentru continuarea ajustării şi consolidării economiei româneşti, oferind un cadru instituţional şi de politici publice mai robust. În acelaşi timp, acest demers trebuie privit şi ca o etapă pregătitoare pentru următorul obiectiv strategic major - aderarea la zona euro - un proiect de importanţă fundamentală, pe care Banca Naţională a României îl susţine în mod activ şi cu deplină implicare, în concordanţă cu mandatul său şi ţinând seama în permanenţă de necesitatea asigurării unei convergenţe sustenabile.

Efectele transformatoare ale reformelor realizate de România în procesul de aderare la OCDE alcătuiesc o veritabilă rampă de lansare pentru continuarea consolidării cadrului macro-financiar în vederea adoptării monedei unice. Exemplul recent al Croaţiei este revelator: succesul trecerii la euro a fost pavat de un proces riguros de aliniere la standarde ridicate de guvernanţă şi transparenţă, în contextul obiectivului de aderare la OCDE, ceea ce a permis o tranziţie fără turbulenţe inflaţioniste majore. O economie care funcţionează deja sub disciplina standardelor globale este o economie care poate face faţă presiunilor competitive din interiorul uniunii monetare. Menţinerea ritmului de reformă sub egida OCDE, chiar şi după finalizarea procesului de aderare, va funcţiona ca un suport solid pentru ambiţia strategică de a intra în Zona Euro.

Disciplina fiscală este puntea dintre convergenţa instituţională şi cea nominală

O componentă critică a acestui parcurs este consolidarea fiscală şi disciplina bugetară, piloni centrali în arhitectura ambelor organizaţii. Expertiza OCDE în materie de politici fiscale şi combaterea erodării bazei de impozitare oferă României instrumentele necesare pentru a echilibra finanţele publice. O gestiune responsabilă a deficitului, sub supravegherea acestui for de elită, reprezintă cel mai puternic semnal de stabilitate pe care România îl poate transmite, atestând maturitatea necesară pentru a se alătura clubului euro.

Provocarea este să păstrăm consistenţa reformelor, într-un mediu volatil

Totuşi, transformarea acestui parcurs într-o reuşită istorică depinde de capacitatea de a gestiona tensiunile inerente proceselor de reformă profundă, într-un context internaţional marcat de o volatilitate ridicată. Dincolo de alinierea tehnică la standardele OCDE, marea provocare rezidă în menţinerea unei consistenţe strategice care să traverseze diferitele cicluri politice şi economice, evitând riscul de a trata aceste recomandări ca pe nişte obiective pur formale.

Realitatea economică recentă subliniază importanţa unor arbitraje echilibrate între nevoia de stimulare a investiţiilor şi imperativul consolidării fiscale. În acest sens, sustenabilitatea drumului către Zona Euro va fi garantată nu doar de adoptarea normelor, ci de internalizarea unei culturi a responsabilităţii.

Instrumente precum mecanismele de monitorizare independentă a politicilor publice, transparenţa decizională şi digitalizarea administrativă devin astfel piloni esenţiali. Aceştia asigură faptul că rigoarea OCDE nu este doar o etapă tranzitorie, ci devine fundamentul unei economii reziliente, capabile să convertească presiunile externe în oportunităţi de modernizare continuă.

Dualismul convergenţei, între progresul real şi exigenţele nominale

Continuarea implementării principiilor OCDE după momentul aderării formale este garanţia că România vizează Zona Euro ca pe o destinaţie naturală a unei economii mature. Aşa cum Polonia şi Cehia au folosit statutul de membru OCDE pentru a-şi consolida competitivitatea, România poate clădi astăzi propria rezilienţă. Succesul acestui parcurs transformă trecerea la euro dintr-o provocare administrativă într-o opţiune firească, fundamentată pe o capacitate instituţională verificată. Prin această succesiune strategică, România îşi securizează locul în comunitatea europeană, convertind încrederea pieţelor internaţionale într-o prosperitate durabilă pentru toţi cetăţenii săi.

Convergenţa la nivel naţional este umbrită de divergenţe structurale între regiuni

Analiza parcursului către moneda unică evidenţiază un contrast sistematic între convergenţa reală şi cea nominală. România a recuperat rapid decalajele, atingând un PIB pe locuitor de peste 78% din media UE, o performanţă comparabilă cu cea a Poloniei. Totuşi, această dinamică maschează disparităţi teritoriale profunde, iar o convergenţă fragmentată creează o economie cu două viteze - un sector tehnologizat, integrat global, şi unul de subzistenţă, care riscă să fie marginalizat într-o uniune monetară riguroasă. Vaste regiuni semi-rurale rămân captive într-o subdezvoltare structurală, cu acces limitat la infrastructură de bază şi pieţe de muncă competitive. În acest context, rolul autorităţilor este cel de facilitator instituţional, oferind predictibilitatea şi infrastructura necesară pentru ca dinamismul mediului de afaceri să penetreze zonele rămase în urmă. Aceste regiuni reprezintă, în fapt, veritabile rezervoare de creştere neexploatate, a căror revigorare depinde de capacitatea capitalului privat de a genera valoare dincolo de polii urbani tradiţionali. Astfel, maturitatea economiei se măsoară inclusiv prin capacitatea sa de a difuza productivitatea către periferie, transformând creşterea izolată într-o rezilienţă naţională solidă, capabilă să reziste presiunilor competitive ale pieţei unice.

Într-un context global volatil, respectarea criteriilor nominale de la Maastricht nu mai este un simplu exerciţiu de bifare a unor norme tehnice, ci o metodă de a construi imunitate macroeconomică. O îndeplinire sistematică a standardelor nominale ne-ar îndepărta de tentaţia politicilor pro-ciclice şi ar consolida puterea de cumpărare a cetăţenilor. Fără această ancoră de stabilitate, adoptarea Euro ar rămâne un obiectiv vulnerabil, transformând beneficiile pieţei unice în riscuri de contagiune pentru o economie nepregătită structural.

Examenul final va fi dat de capacitatea economiei de a performa fără ancore arbitrare

Drumul către moneda unică nu este un simplu exerciţiu de conformare, ci procesul prin care economia îşi construieşte capacitatea de a absorbi şocurile asimetrice bazându-se într-o mai mare măsură pe competitivitate reală. Această rezilienţă structurală nu poate fi decretată administrativ, ea depinde fundamental de vitalitatea sectorului privat şi de încrederea investitorilor care îşi alocă capitalul pe termen lung.

Succesul tranziţiei rezidă în capacitatea companiilor de a transforma stabilitatea oferită de standardele OCDE în avantaje competitive reale, iar apetitul pentru risc al antreprenorilor şi capacitatea lor de inovare devin singurii garanţi ai creşterii. Prin reducerea incertitudinii instituţionale, susţinută de disciplina fiscală riguroasă (pentru stabilitate nominală) şi investiţiile masive în capital uman şi infrastructură digitală (pentru robusteţe structurală), România pregăteşte terenul pentru ca investiţiile private să migreze către proiecte cu valoare adăugată ridicată.

În ultimă instanţă, nivelul de pregătire pentru adoptarea Euro va fi validat nu de statisticile oficiale, ci de densitatea şi performanţa capitalului care alege România ca hub de stabilitate într-o regiune marcată de incertitudine.

Aderarea la OCDE poate fi privită ca etapă în procesul de pregătire a intrării în Zona Euro

În acest context, un proces de aderare a României la Zona Euro trebuie privit nu ca un proiect izolat, ci ca o continuare firească a transformărilor instituţionale şi economice generate de parcursul OCDE. Standardele de guvernanţă, transparenţă şi disciplină economică internalizate vor contribui în timp la reducerea vulnerabilităţilor structurale, la creşterea competitivităţii şi la sporirea capacităţii de a se ajusta ca răspuns la şocurile viitoare.

Ce presupune procesul de aderare la euro?

Cadrul economic fundamental care stă la baza mecanismului de funcţionare a zonei euro a fost formulat cu 40 de ani înaintea introducerii monedei unice. În 1961, economistul canadian Robert Mundell, elabora lucrarea A Theory of Optimum Currency Areas, care introduce în literatura de specialitate teoria zonelor monetare optime. Pentru contribuţia sa, Robert Mundell obţine Premiul Nobel pentru economie în 1999, acelaşi an în care euro a fost introdus ca monedă scripturală, fiind utilizat pentru plăţi între bănci, pieţe financiare şi contabilitate. Teoria zonelor monetare optime oferă un reper fundamental pentru evaluarea costurilor şi beneficiilor integrării monetare. Potrivit acestui cadru teoretic, adoptarea unei monede comune este optimă doar în prezenţa unor mecanisme suficiente de ajustare, precum mobilitatea forţei de muncă şi a capitalului, transferurile fiscale sau sincronizarea ciclurilor economice, care să compenseze pierderea politicii monetare independente şi a flexibilităţii cursului de schimb. Din această perspectivă, zona euro poate fi privită drept o zonă monetară optimă parţială, având în vedere gradul limitat de integrare fiscală şi eterogenitatea persistentă a structurilor economice şi a poziţiilor ciclice între statele membre.

În anii '90, economiştii implicaţi în redactarea Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene au analizat nivelurile medii ale datoriei publice în statele membre ale Comunităţii Economice Europene, constatând că, în majoritatea ţărilor caracterizate prin disciplină fiscală, aceasta se situa, de regulă, în intervalul 50-60% din PIB. Pe această bază, s-a apreciat că o economie cu un nivel al datoriei publice de aproximativ 60% din PIB şi un deficit bugetar de cel mult 3% din PIB îşi poate menţine datoria stabilă pe termen mediu, în condiţiile unei creşteri nominale de circa 5% anual. Cu alte cuvinte, o rată de creştere nominală de 5% poate fi interpretată ca rezultând dintr-o creştere economică reală de aproximativ 3%, combinată cu o inflaţie de 2%.

Este foarte important ca aceste criterii să fie îndeplinite în mod sustenabil, nu episodic, adică să poată fi menţinute ulterior aderării când noi şocuri ar putea apărea, iar economia nu va mai avea aceleaşi pârghii de ajustare. Îndeplinirea acestei importante condiţionalităţi este sprijinită de existenţa unei ample şi profunde convergenţe reale.

Experienţa aranjamentelor de curs de schimb din cadrul mecanismului european ERM (Exchange Rate Mechanism) de la începutul anilor '90 oferă o ilustrare relevantă a limitărilor integrării monetare în absenţa unor condiţii apropiate de cele ale unei zone monetare optime. Episodul crizei din 1992, culminând cu ieşirea Marii Britanii din ERM, evidenţiază dificultăţile menţinerii unui regim de curs fix în condiţiile unor cicluri economice nesincronizate şi ale unor fundamente macroeconomice divergente faţă de economia de referinţă, în acest caz Germania. Necesitatea alinierii politicii monetare la condiţiile din economia dominantă a generat costuri semnificative pentru economiile aflate în recesiune, amplificând tensiunile macroeconomice şi vulnerabilităţile financiare. Din această perspectivă, experienţa ERM confirmă intuiţiile teoretice ale lui Robert Mundell (1961), potrivit cărora absenţa mecanismelor alternative de ajustare poate transforma regimurile de curs fix într-o sursă de instabilitate. Mai mult, acest episod subliniază importanţa interacţiunii dintre constrângerile de politică monetară şi condiţiile financiare, aspect deosebit de relevant pentru economiile mici şi deschise, unde rigiditatea regimului valutar poate amplifica dezechilibrele şi poate genera costuri macroeconomice semnificative.

Comparativ cu ERM, ERM II a introdus un aranjament mai flexibil, bazat pe ancorarea monedelor faţă de euro şi pe benzi de fluctuaţie mai largi, fiind conceput ca un mecanism de tranziţie către adoptarea monedei unice, care să evite rigidităţile şi vulnerabilităţile sistemului anterior.

Un pas intermediar în procesul de aderare îl constituie participarea la mecanismul ERM II, considerat o etapă pregătitoare înainte de adoptarea monedei unice. În cadrul acestui mecanism, care funcţionează ca o anticameră pentru aderarea la Uniunea Economică şi Monetară, autoritatea monetară îşi pierde, în mare măsură, capacitatea de a utiliza cursul de schimb ca instrument de ajustare. Ca urmare, politica monetară nu mai poate funcţiona ca principal instrument de stabilizare macroeconomică pentru corectarea dezechilibrelor. Practic, ERM II testează capacitatea economiei de a face faţă şocurilor fără a recurge la ajustări prin cursul de schimb, asigurând astfel o integrare coerentă în uniunea monetară.

De asemenea, este relevant faptul că Tratatul de la Maastricht nu prevede mecanisme de ieşire din Uniunea Economică şi Monetară. În aceste condiţii, după aderarea la Uniunea Europeană, economii precum cea a României, aflate într-un stadiu de dezvoltare emergentă, au urmărit apropierea de standardele zonei euro, atât în termeni nominali, cât şi reali.

Transformările instituţionale asociate acestui proces au generat, însă, şi provocări suplimentare, în lipsa unei experienţe anterioare de gestionare a acestora. Un exemplu relevant îl constituie impactul liberalizării complete a contului de capital asupra economiei şi asupra mecanismelor de funcţionare ale acesteia.

Lecţiile trecutului: cursul de schimb ca mecanism de ajustare

Deprecierea accentuată şi de durată a leului din intervalul 1989-2003 a fost determinată atât de dificultăţile economice specifice începutului tranziţiei către economia de piaţă, cât şi de impactul negativ pe care l-a generat asupra mediului de afaceri aflat în formare şi, în mod special, asupra populaţiei.

Primul deceniu al tranziţiei a fost caracterizat de instabilitate profundă şi transformări structurale ample, în cadrul unui proces complex de reformă economică postcomunistă. Acesta a inclus restructurări industriale masive, privatizări dificile şi dezvoltarea unui sector financiar încă fragil. În acelaşi timp, inflaţia se situa la niveluri ridicate, iar încrederea populaţiei în instituţiile nou create, în funcţionarea economiei şi în sistemul financiar era limitată, ceea ce a generat presiuni persistente asupra cursului de schimb.

Din punct de vedere social, această perioadă a fost marcată de incertitudine şi tensiuni crescânde. Implementarea reformelor structurale a fost însoţită de costuri semnificative, precum pierderi importante de locuri de muncă, reducerea puterii de cumpărare şi intensificarea fenomenului migraţiei. Aceste evoluţii au contribuit la diminuarea încrederii în perspectivele economice şi au încurajat orientarea populaţiei către valută, în detrimentul monedei naţionale.

În acelaşi timp, mediul financiar internaţional a fost afectat de episoade de instabilitate, inclusiv criza asiatică din 1997 şi criza rusă din 1998, care au amplificat vulnerabilităţile interne ale economiei româneşti. Aceste şocuri externe au favorizat ieşiri de capital, au crescut costurile finanţării externe şi au accentuat presiunile de depreciere asupra leului.

Un moment important a fost reprezentat de deschiderea oficială a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, la 14 februarie 2000, în cadrul Conferinţei Interguvernamentale de la Bruxelles. În această etapă au fost iniţiate reformele necesare alinierii la acquis-ul comunitar şi a început pregătirea capitolelor de negociere. În perioada 2000-2003, economia a intrat treptat într-un proces de stabilizare, susţinut de politici monetare şi fiscale mai coerente, de reluarea creşterii economice şi de reducerea inflaţiei. Consolidarea fiscală (deficitul bugetar coborând sub 1% din PIB în 2005, conform Eurostat), relansarea reformelor structurale şi intrările consistente de capital străin, inclusiv investiţii directe, au contribuit la creşterea încrederii în moneda naţională. Aceşti factori explică, în mare măsură, aprecierea relativ susţinută a leului în perioada 2004-2007. Această evoluţie a fost susţinută de perspectivele clare de integrare europeană, de îmbunătăţirea ratingurilor suverane şi de influxurile semnificative de capital, în special către sectorul bancar şi cel imobiliar. În plus, liberalizarea treptată a contului de capital a stimulat intrările de fonduri din partea investitorilor atraşi de randamentele încă ridicate şi de potenţialul de convergenţă economică.

Această tendinţă de apreciere a fost întreruptă în a doua parte a anului 2007, odată cu izbucnirea crizei financiare globale, care a reprezentat un şoc extern major pentru economia României, deja integrată în fluxurile financiare şi comerciale internaţionale. În acest context, scăderea încrederii în pieţele emergente şi turbulenţele internaţionale au generat ieşiri semnificative de capital. Pe parcursul următorilor aproximativ doi ani, cursul de schimb a cunoscut din nou episoade de depreciere accentuată, într-un tipar de volatilitate comparabil, în anumite privinţe, cu cel din perioada anterioară anului 2000.

Abia începând cu anul 2009, pe fondul apariţiei primelor semne de corectare a dezechilibrelor fiscale şi externe acumulate în timpul crizei, cursul de schimb a intrat într-un regim mai stabil. Fluctuaţiile au devenit mai moderate şi mai uşor de absorbit de către economie şi populaţie, fără a mai genera distorsiuni semnificative sau disfuncţionalităţi majore în mecanismele economiei de piaţă.

Procesul de convergenţă reală în cazul României

Dincolo de cerinţele nominale, adoptarea monedei unice presupune şi existenţa unui proces solid de convergenţă reală. Privind înapoi la perioada scursă de la aderarea la Uniunea Europeană până în prezent, indicatorii relevă un avans semnificativ în direcţia convergenţei reale. PIB-ul pe locuitor, calculat la paritatea puterii de cumpărare (PPS), a urcat de la aproximativ 10.800 euro în 2007 la aproape 31.000 euro în 2024, ceea ce înseamnă o creştere de aproximativ trei ori în interval de 17 ani. Alegerea acestui indicator exprimat în PPS este justificată de faptul că surprinde mai adecvat puterea efectivă de cumpărare a populaţiei, permiţând comparaţii relevante între statele membre ale Uniunii Europene, indiferent de diferenţele de nivel al preţurilor şi al costului vieţii.

Pe parcursul aceleiaşi perioade, media PIB-ului pe locuitor la nivelul Uniunii Europene a crescut de la 24.700 euro la 39.700 euro. În consecinţă, România a înregistrat un ritm de convergenţă superior mediei europene, evoluând de la aproximativ 44% din media UE în 2007 la circa 79% în 2024, ceea ce, totuşi, o plasează doar pe poziţia a 18-a din cele 27 de state membre. În acelaşi timp, evoluţiile de după criza financiară, au evidenţiat importanţa unei creşteri economice fundamentate pe baze sustenabile. Pentru România şi pentru alte economii similare din Europa Centrală şi de Est, acest aspect capătă o relevanţă sporită în contextul obiectivului de aderare la zona euro.

Constrângerile structurale ale convergenţei: efectul Balassa-Samuelson

Efectul Balassa-Samuelson influenţează modul în care se manifestă procesul de convergenţă în economii emergente, precum România sau alte state din Europa Centrală şi de Est, din cadrul Uniunii Europene. Potrivit mecanismului descris de Balassa-Samuelson, economiile emergente înregistrează, în general, ritmuri mai rapide de creştere a productivităţii în sectorul tranzacţionabil comparativ cu economiile dezvoltate. În aceste condiţii, teoria sugerează următoarele implicaţii:

ţările mai dezvoltate tind să aibă niveluri mai ridicate ale productivităţii în sectorul bunurilor tranzacţionabile;

cursul real de schimb este, de regulă, mai apreciat în economiile bogate;

nivelul general al preţurilor este mai ridicat în aceste economii;

economiile emergente manifestă, în mod obişnuit, rate ale inflaţiei mai mari decât cele avansate;

preţurile serviciilor sunt, în general, mai reduse în ţările mai puţin dezvoltate.

Chiar dacă unele economii din zona euro, precum Grecia sau Portugalia, prezentau un nivel de dezvoltare considerabil mai ridicat comparativ cu ţările din ultimul val de aderare, inclusiv România, acest fapt nu garantează atingerea potenţialului maxim de dezvoltare. În acelaşi timp, dacă nivelul potenţial al unei economii este inferior celui caracteristic economiilor avansate, nu este realist să ne aşteptăm la o convergenţă completă către aceste standarde. În plus, în cazul economiilor emergente, evoluţiile favorabile reflectă atât tendinţele generale de creştere la nivel european, cât şi efectele de recuperare (catching-up), alături de influenţa unor factori specifici fiecărei economii sau etape de dezvoltare.

Perspectiva statelor din Europa Centrală şi de Est

Decizia de adoptare a monedei euro nu este determinată exclusiv de îndeplinirea criteriilor economice, ci reflectă, în egală măsură, opţiuni de natură politică şi strategică. Cazurile Cehiei, Poloniei şi Ungariei sunt ilustrative în acest sens. Deşi aceste economii au atins, în diverse momente din trecut, grade de convergenţă nominală şi reală comparabile sau chiar superioare României, ele au ales să nu accelereze procesul de aderare. Motivaţia nu ţine de incapacitatea economică, ci de preferinţa pentru menţinerea autonomiei politicii monetare şi a cursului de schimb, instrumente considerate utile pentru gestionarea ciclurilor economice şi pentru susţinerea unor modele de creştere mai flexibile. Este aşadar dincolo de orice dubiu că aderarea la zona euro este o decizie care reflectă o anumită viziune asupra suveranităţii economice, a rolului statului şi a poziţionării în cadrul proiectului european.

Această realitate sugerează că procesul de aderare trebuie înţeles ca unul dual: tehnic şi politic. Din perspectivă tehnică, criteriile de la Maastricht stabilesc un set clar de condiţii cuantificabile. Din perspectivă politică, însă, aderarea presupune asumarea unei discipline permanente şi a unei integrări ireversibile în mecanismele economice şi decizionale ale Zonei Euro. Prin urmare, momentul aderării nu este determinat doar de gradul de pregătire al economiei, ci şi de disponibilitatea şi angajamentul clasei politice de a renunţa definitiv la unele instrumente de ajustare şi de a se încadra permanent într-o conduită mai restrictivă.

Experienţele favorabile ale Croaţiei şi (mai recent) Bulgariei oferă repere actuale utile pentru evaluarea beneficiilor. Croaţia este un exemplu de utilizare eficientă a obiectivului de aderare la euro ca ancoră de politică economică. Corecţiile macroeconomice necesare - în special, în plan fiscal şi al stabilităţii externe - au fost realizate gradual şi consecvent. Rezultatul a fost creşterea credibilităţii, îmbunătăţirea spectaculoasă a ratingului suveran (de la sub investment grade până la nivel A), scăderea costului de finanţare, eliminarea riscului valutar, investiţii străine, afaceri în creştere pentru companiile locale şi mai multă bunăstare pentru populaţie. Ţinta adoptării euro a funcţionat ca un mecanism de disciplinare a politicilor publice şi de coordonare a aşteptărilor, reducând incertitudinea şi facilitând o tranziţie ordonată, fără episoade majore de instabilitate.

Procesul de ajustare macroeconomică a Croaţiei în vederea adoptării euro a parcurs mai multe etape. Prima, cuprinsă între 2014 şi 2016, a fost marcată de o consolidare fiscală relativ amplă, în condiţiile în care ţara se afla sub incidenţa Procedurii de Deficit Excesiv a Comisiei Europene. În acest interval de timp, deficitul guvernamental a scăzut de la 5,5% din PIB la sub un procent. A doua etapă a demarat în 2017, când guvernul croat a inclus aderarea la euro în programul de guvernare, iar ulterior, împreună cu Banca Naţională a Croaţiei a publicat Strategia de adoptare a euro. Trecerea la a treia etapă, esenţială din perspectivă instituţională, s-a făcut în iulie 2019, prin transmiterea scrisorii de intenţie adresate BCE, semnată de ministrul de finanţe şi guvernatorul băncii centrale. Intrarea efectivă în ERM II a avut loc în iulie 2020, fixând cursul kuna/euro la 7,53450 şi declanşând perioada obligatorie de doi ani de stabilitate a cursului de schimb. În fine, la 1 ianuarie 2023, Croaţia a devenit al douăzecilea membru al zonei euro. Ancorarea în procesul de aderare la zona euro a contribuit în mod semnificativ la orientarea reformelor şi la întărirea disciplinei de politică economică, permiţând Croaţiei să realizeze ajustări macroeconomice consistente: datoria publică a scăzut în zece ani de la 83,2% din PIB până la 57,4% din PIB în 2024; la finele aceluiaşi an, deficitul guvernamental era de 1,9% din PIB; soldul contului curent a oscilat în anii 2023-2024 între un uşor surplus şi un deficit de circa 2,2% din PIB, iar creşterea economică s-a menţinut peste 3% (susţinută, în special, de sectoarele HORECA şi IT&C).

Cazul Bulgariei, deşi mai recent, indică o altă dinamică relevantă. Chiar dacă nivelul de pregătire structurală a fost perceput ca fiind mai redus comparativ cu alte state, aderarea a fost urmată de o reevaluare pozitivă a activelor financiare şi reale. Primele semnale din piaţă - inclusiv evoluţia indicilor bursieri după 1 ianuarie 2026 - sugerează o creştere a încrederii investitorilor şi o reducere a primei de risc, de asemenea cu efecte pozitive directe asupra avuţiei şi bunăstării. Acest mecanism, prin care integrarea monetară conduce la recalibrarea percepţiei asupra riscului de ţară, este bine documentat şi a fost observat şi în alte episoade de extindere a zonei euro.

Exemplele de ţări din CEE menţionate mai sus evidenţiază aşadar două tipuri de opţiuni politice strategice: fie prudenţă strategică (în care aderarea este amânată pentru a conserva flexibilitatea politicilor economice), fie integrare accelerată (în care obiectivul aderării este utilizat ca instrument de disciplinare şi accelerare a reformelor). Alegerea unuia dintre cele două modele nu este doar o decizie pur tehnică, ci reprezintă în egală măsură o opţiune politică şi de poziţionare strategică în cadrul Uniunii Europene.

Aderarea la euro: între oportunitate strategică şi constrângere macroeconomică. Perspective cu privire la procesul de aderare

În acest context, economiile din regiune s-au confruntat cu dilema accelerării sau amânării îndeplinirii criteriilor de convergenţă necesare adoptării euro. Ambele opţiuni implică avantaje şi costuri. Amânarea aderării oferă un interval suplimentar pentru implementarea reformelor structurale, consolidarea convergenţei şi menţinerea controlului asupra politicii monetare şi a cursului de schimb, contribuind totodată la o sincronizare economică mai bună. În schimb, această strategie presupune menţinerea riscului valutar, posibile întârzieri în reforme, relaxarea disciplinei macroeconomice şi o eventuală diminuare a încrederii investitorilor internaţionali.

Opţiunea Greciei de a adopta moneda unică în acel context a fost justificată prin avantajele imediate asociate unei integrări rapide în Uniunea Economică şi Monetară. Evaluarea raportului cost-beneficiu depinde, în esenţă, de faptul că aderarea la zona euro implică pierderea autonomiei politicii monetare, un instrument esenţial de stabilizare macroeconomică, mai ales în cazul economiilor emergente, în funcţie de gradul de sincronizare existent între acestea şi restul uniunii.

Literatura de specialitate subliniază importanţa sincronizării ciclurilor economice şi a structurii economiilor, considerată adesea o condiţie esenţială pentru funcţionarea coerentă a uniunii monetare. Evoluţiile de după criza datoriilor suverane din zona euro, în special cele asociate unor economii precum Grecia, Portugalia sau Cipru, au readus în prim-plan această temă. Dacă înainte de 2008 aceste discuţii aveau mai degrabă un caracter teoretic, legat de riscurile unei integrări insuficient pregătite, criza economică şi financiară le-a transformat într-o problemă concretă de politică economică. În acest context, autorităţile au fost nevoite să adopte combinaţii de politici menite să restabilească echilibrele macroeconomice, exemplul Greciei fiind relevant. În consecinţă, corelarea ciclurilor economice cu cele ale principalilor parteneri comerciali devine o condiţie importantă pentru menţinerea stabilităţii macroeconomice.

Concluzii: adoptarea euro este un obiectiv strategic corelat cu parcursul României de integrare economică şi maturizare instituţională

Revitalizarea obiectivului şi a strategiei României de aderare la Zona Euro poate funcţiona ca o ancoră credibilă pentru menţinerea unei traiectorii coerente de ajustare macroeconomică. Într-un context caracterizat de numeroase constrângeri şi de volatilitate ridicată, obiectivul adoptării monedei unice reduce riscul derapajelor de politică economică şi susţine continuitatea reformelor. Mai mult decât o simplă ţintă formală, acest obiectiv poate structura o foaie de parcurs clară pentru consolidarea echilibrelor interne şi externe, favorizând o convergenţă sustenabilă.

Un efect esenţial al acestui proces este ancorarea aşteptărilor investitorilor. Angajamentul credibil faţă de integrarea monetară transmite semnalul că România îşi asumă un parcurs predictibil, bazat pe stabilitate şi disciplină economică. Acesta este şi motivul pentru care în majoritatea întâlnirilor din ultimii ani cu investitori instituţionali străini aceştia au întrebat despre stadiul proiectului de adoptare a monedei euro, despre angajamentele politice şi instituţionale în raport cu acesta şi despre termenul vizat. Aşadar, revitalizarea acestui obiectiv ar avea efecte favorabile din perspectiva fluxurilor de capital străin.

În ceea ce priveşte condiţiile financiare, intrarea în Zona Euro este, în mod structural, asociată cu o reducere a costurilor de finanţare. Eliminarea riscului valutar şi comprimarea primelor de risc conduc, în mod tipic, la scăderea ratelor dobânzilor, atât pentru sectorul public, cât şi pentru cel privat. Pentru companii, acest lucru se traduce în acces mai facil şi mai ieftin la finanţare pentru investiţii, iar pentru populaţie, în condiţii mai favorabile de creditare şi, implicit, într-o creştere a bunăstării. Această ieftinire a capitalului nu este doar un beneficiu conjunctural, ci reflectă integrarea într-un spaţiu financiar caracterizat de stabilitate şi lichiditate ridicată. În paralel, îmbunătăţirea percepţiei investitorilor conduce la o reevaluare favorabilă a activelor financiare şi reale - de la acţiuni şi obligaţiuni, până la active imobiliare - reflectând integrarea într-un spaţiu economic mai stabil şi mai predictibil.

În acelaşi timp, adoptarea monedei unice facilitează o integrare mai profundă a sistemului financiar şi bancar românesc în arhitectura europeană. Participarea deplină la mecanismele Uniunii Economice şi Monetare - inclusiv la Uniunea Bancară - consolidează rezilienţa sectorului financiar şi sporeşte eficienţa alocării capitalului.

Este important de avut în vedere faptul că adoptarea euro este o alegere strategică şi politică, nu doar una economică, fiindcă dacă ar fi fost necesară doar îndeplinirea criteriilor strict economice, atunci, de exemplu, Cehia şi Polonia ar fi fost deja în zona Euro. Totuşi, acestea (deşi au un PIB pe locuitor mai ridicat faţă de celelalte din zona CEE) preferă să-şi păstreze autonomia monetară, urmărind să menţină pârghia flexibilităţii cursului de schimb pentru a răspunde la şocuri economice, deoarece moneda proprie este văzută ca instrument central de politică economică şi un element de suveranitate.

Pentru ţările mai mici însă, cum este cazul ţărilor baltice, Sovaciei, Sloveniei, Croaţiei şi Bulgariei, trecerea la euro este văzută ca finalizarea cu succes a procesului de integrare economică şi, totodată, ca o garanţie politică şi geostrategică. Statele mai mici aleg mai uşor euro deoarece urmăresc eliminarea riscului valutar, costuri mai mici de finanţare şi integrarea mai profundă în fluxurile comerciale globale. În cazul ţărilor baltice, o motivaţie la fel de importantă a fost ancorarea fermă în societatea democratică occidentală, alegere influenţată şi de contextul istoric care a dus la decizia de a ieşi definitiv din sfera de influenţă a Rusiei.

Este aşadar evident că, dincolo de criteriile economice, care sunt obligatorii, există o serie de alţi factori importanţi care influenţează decizia de adoptare a monedei euro. În particular, succesul unui astfel de proiect este condiţionat de existenţa în plan naţional a unui consens politic suficient de larg şi stabil. Experienţa europeană arată că, în absenţa unei susţineri transpartinice, procesul devine vulnerabil la schimbări de guvern, la cicluri electorale şi la repoziţionări ideologice în politica internă, ceea ce poate conduce fie la amânări repetate, fie la blocaje instituţionale. În cazul unor economii din Europa Centrală, precum Cehia sau Polonia, rămânerea deocamdată în afara zonei euro nu reflectă exclusiv constrângeri economice, ci mai ales absenţa unui acord politic durabil asupra oportunităţii şi momentului aderării. Acest fapt este determinat în principal de reticenţa de a renunţa la instrumente importante de politică economică ale statului, precum politica monetară şi cursul de schimb, care pot facilita ajustări şi pot ameliora, cel puţin temporar, povara pentru mediul economic şi pentru populaţie în cazul unor şocuri externe de amploare.

Pe de altă parte, exemplele recente sugerează că acolo unde există o majoritate politică suficient de coerentă, procesul poate avansa substanţial. În Croaţia, adoptarea euro a fost susţinută printr-un angajament instituţional clar şi continuu, reflectat inclusiv în parcursul etapizat (ajustarea macroeconomică, intrarea în ERM II, asumarea Uniunii Bancare), ceea ce a permis menţinerea direcţiei strategice indiferent de fluctuaţiile conjuncturale.

În cazul României, un proiect de o asemenea natură nu poate fi imaginat fără un larg suport politic din partea partidelor care însumează o amplă majoritate în Parlament, pentru că el presupune o succesiune de angajamente care depăşesc orizontul unui ciclu electoral: consolidare fiscală, menţinerea stabilităţii macroeconomice, reforme structurale şi participarea la mecanismele europene premergătoare adoptării euro. Consensul politic ar reduce riscul de revenire la politici prociclice sau de relaxare fiscală, care ar anula câştigurile de convergenţă obţinute în perioada de ajustare. În acest sens, susţinerea politică nu este doar o condiţie de oportunitate, ci una de credibilitate. Ea contribuie la ancorarea aşteptărilor, la reducerea percepţiei de risc şi la transformarea obiectivului adoptării euro dintr-o aspiraţie declarativă într-un angajament efectiv. În lipsa acesteia, chiar şi progresele economice semnificative pot rămâne insuficiente pentru a declanşa sau susţine procesul de integrare monetară.

Adoptarea euro poate fi aşadar o opţiune importantă în procesul de maturizare economică, care necesită o amplă susţinere politică pe termen lung. Dacă s-ar realiza, ea ar oferi României stabilitate, susţinând continuarea convergenţei şi consolidând progresul obţinut până în prezent într-un câştig durabil.

În viziunea mea, euro nu este doar o monedă; este expresia economică a unei apartenenţe strategice. Pentru România, adoptarea sa ar marca trecerea de la statutul de economie care depune eforturi pentru menţinerea convergenţei la cel de participant deplin la mecanismele decizionale ale arhitecturii economice europene.