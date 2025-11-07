Lionel Messi compară victoria Argentinei la Cupa Mondială din 2022 cu naşterea copiilor săi

Prezent la America Business Forum din Miami, Lionel Messi a revenit asupra mai multor momente din cariera sa sportivă, în special asupra victoriei sale la Cupa Mondială din 2022 cu Argentina. O consacrare pe care jucătorul de la Inter Miami a comparat-o cu naşterea copiilor săi.

O amintire pe care a descris-o ca fiind la fel de emoţionantă ca naşterea celor trei copii ai săi, Thiago, Mateo şi Ciro: „Chiar dacă nu are nicio legătură, când am câştigat Cupa Mondială la nivel profesionist, am simţit acelaşi lucru ca atunci când s-au născut copiii mei. Este un sentiment greu de explicat, atât de special şi intens încât nu găsesc cuvinte să-l descriu. ”

Fostul jucător al PSG (2021-2023) a subliniat, de asemenea, cât de importantă a fost această victorie atât pe plan personal, cât şi colectiv. El a amintit, în special, că aceasta a pus capăt unei aşteptări de 36 de ani pentru un întreg popor, de la ultima victorie a Argentinei, în 1986, condusă atunci de Diego Maradona.