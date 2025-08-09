Londra: 150 de arestări la protestele împotriva interzicerii grupului Palestine Action

Poliţia Metropolitană din Londra a anunţat sâmbătă arestarea a 150 de persoane în timpul unui protest împotriva deciziei Marii Britanii de a interzice grupul Palestine Action, precizând că se fac în continuare arestări.

Forţele de ordine au intervenit după ce mulţimea, purtând pancarte în sprijinul grupului, s-a adunat în Parliament Square, conform unui mesaj postat pe X.

Protestatarii, unii purtând eşarfe palestiniene alb-negre, au scandat „ruşine vouă” şi „mâinile jos de pe Gaza” şi au afişat mesaje precum „Mă opun genocidului. Susţin Palestine Action”, potrivit unor imagini video realizate de Reuters la faţa locului.

În iulie, parlamentarii britanici au interzis Palestine Action printr-o lege antiterorism, după ce membri ai grupului au pătruns într-o bază a Forţelor Aeriene Regale şi au avariat avioane în semn de protest faţă de sprijinul Marii Britanii pentru Israel.

Interdicţia face ilegală apartenenţa la acest grup, cu o pedeapsă maximă de 14 ani de închisoare.

Săptămâna trecută, cofondatoarea Palestine Action, Huda Ammori, a obţinut dreptul de a contesta legal interdicţia.