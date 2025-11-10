Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
LuxVet ajunge la nouă unităţi medicale în ţara noastră

A.B.
Miscellanea / 10 noiembrie, 15:13

LuxVet ajunge la nouă unităţi medicale în ţara noastră

Grupul LuxVet, una dintre cele mai mari platforme veterinare integrate din Europa Centrală şi de Est, îşi extinde prezenţa în România şi atinge pragul de nouă unităţi medicale, prin preluarea Oncovet, prima clinică din ţară specializată exclusiv în oncologie veterinară, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

„Ne bucurăm că în numai doi ani am reuşit să extindem reţeaua de unităţi medicale a Grupului LuxVet în România la nouă entităţi şi că, printre investiţiile noastre pentru facilitarea accesului la îngrijirea veterinară de top, se numără acum şi Oncovet, care va putea adăuga astfel radioterapia ca opţiune de tratament pentru pacienţii oncologici”, a declarat Piotr Zaj±czkowski, CEO LuxVet.

Fondată în 2011 de medicii Cristian şi Anca Cristea, clinica Oncovet oferă servicii oncologice complexe - de la biopsii, teste citologice şi imagistică avansată (tomografie computerizată, radiologie digitală, ecografie) la chimioterapie, electrochimioterapie, chirurgie oncologică şi reconstructivă, precum şi îngrijire paliativă.

Prin integrarea în Grupul LuxVet, Oncovet va beneficia de sprijin financiar şi operaţional pentru implementarea radioterapiei veterinare, completând paleta de tratamente disponibile în România pentru animalele diagnosticate cu cancer.

„Pentru noi, acesta este un pas firesc. De la început ne-am dorit ca animalele să beneficieze în România de îngrijiri oncologice comparabile cu cele oferite în alte ţări. Colaborarea cu LuxVet ne oferă resursele necesare continuării misiunii noastre şi dezvoltării serviciilor pentru pacienţii oncologici, la cele mai înalte standarde”, a afirmat Dr. Anca Cristea, cofondator Oncovet.

Prin această extindere, LuxVet consolidează reţeaua de clinici şi spitale veterinare din România şi îşi întăreşte poziţia de lider regional în medicina veterinară modernă, anunţând totodată planuri de investiţii suplimentare pentru diversificarea serviciilor şi formarea specialiştilor din domeniu.

