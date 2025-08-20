Macro Newsletter 20 August 2025

Producţia industrială din SUA şi-a accelerat creşterea anuală în iulie 2025, până la 1,5%, de la 0,9% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,1%, după o creştere de 0,4% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare a crescut cu o rată anuală de 1,1%, după o creştere de 0,1% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,2%, iar producţia de energie a crescut cu o rată anuală de 1,7%, după o creştere de 1% în luna anterioară, pe fondul unei stagnări lunare. (Federal Reserve)

Valoarea nominală a vânzărilor retail din SUA şi-a temperat creşterea anuală în iulie 2025, până la 3,9%, de la 4,4% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,5%, după o creştere de 0,9% în luna anterioară. Vânzările de produse alimentare şi-au temperat creşterea anuală până la 0,5%, de la 3,1%, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,5%, iar vânzările de combustibili auto au scăzut cu o rată anuală de 2,9%, după o scădere de 3,4%, pe fondul unei creşteri lunare de 0,7%. (US Census Bureau)

Încrederea consumatorilor din SUA a scăzut neaşteptat în august 2025, conform datelor preliminare ale indicelui publicat de University of Michigan. Indicele încrederii a scăzut până la 58,6 puncte, de la 61,7 de puncte în luna precedentă, în condiţiile în care indicele situaţiei curente a scăzut până la 60,9 puncte, de la 68 puncte, iar indicele aşteptărilor pentru următoarele 12 luni a scăzut până la 57,2 puncte, de la 57,7 puncte. Aşteptările inflaţioniste pentru acelaşi interval au crescut la 4,9%, de la 4,5%. (University of Michigan)

Activitatea în industria prelucrătoare din regiunea New York a înregistrat o expansiune neaşteptată în august 2025, pe fondul creşterii comenzilor noi. Indicele condiţiilor de afaceri a crescut cu 6,4 puncte, până la 11,9 puncte (o valoare sub zero reprezintă contracţie), pe fondul creşterii indicelui comenzilor noi cu 13,4 puncte, până la 15,4 puncte. Presiunea asupra marjelor de profit s-a accentuat, în condiţiile în care indicele preturilor plătite furnizorilor a scăzut cu 1,9 puncte, până la 54,1 puncte, iar indicele preturilor încasate de la clienţi a scăzut cu 2,8 puncte, până la 22,9 puncte. (FRBNY)

Preţurile de consum din Slovacia şi-au accelerat creşterea anuală în iulie 2025, până la 4,4%, de la 4,3% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,3%, după o creştere de 0,2% în luna anterioară. Preţurile alimentelor au crescut cu o rată anuală de 4,4%, după o creştere de 4,2% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,5%, iar preţurile utilităţilor şi-au accelerat creşterea anuală până la 2,7%, de la 2,6% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 0,2%. (SOSR)

Criza de lichiditate din sistemul bancar al Marii Britanii s-a temperat uşor în a doua jumătate a lunii august 2025. Valoarea operaţiunilor repo de 7 zile ale Băncii Angliei, cu maturitatea în 21 august 2025, a scăzut până la 68,88 miliarde lire sterline, de la 71,25 miliarde în săptămâna anterioară. Soldul mediu al operaţiunilor repo s-a menţinut peste 71 de miliarde de lire în ultimele 6 săptămâni. (Bank of England)