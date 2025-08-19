Macron îl descrie pe Putin drept „căpcăun la uşile noastre” şi avertizează Europa

Vladimir Putin este „un prădător, un căpcăun la uşile noastre” care „are nevoie să continue să mănânce pentru propria sa supravieţuire”, a declarat marţi Emmanuel Macron, potrivit AFP, care transmite cele ce urmează. Preşedintele francez a avertizat că Rusia va rămâne o „putere destabilizatoare de durată” şi a îndemnat europenii „să nu fie naivi” în privinţa intenţiilor Moscovei.

„Începând din 2007-2008, preşedintele Putin şi-a respectat rar angajamentele. El a fost în mod constant o putere destabilizatoare. Iar el a încercat să revizuiască frontierele pentru a-şi extinde puterea”, a declarat Macron într-un interviu acordat postului francez LCI.

Liderul francez a subliniat că Rusia investeşte 40% din buget în echipamente militare şi a mobilizat o armată de peste 1,3 milioane de oameni, ceea ce face improbabilă o revenire rapidă la pace şi la un sistem democratic deschis.

Comentariile lui Macron au fost făcute după o întâlnire la Washington între Donald Trump şi mai mulţi lideri europeni, în cadrul căreia preşedintele american a anunţat planuri pentru o reuniune între Volodimir Zelenski şi Vladimir Putin. Într-un alt interviu, pentru NBC News, Macron a precizat însă că nu împărtăşeşte optimismul lui Trump privind un posibil acord de pace: „Când mă uit la situaţie şi la fapte, nu-l văd pe preşedintele Putin vrând pacea acum, dar poate că sunt prea pesimist.”