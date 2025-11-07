Maersk îşi majorează estimările de profit

Gigantul danez al transportului maritim Maersk a raportat joi un profit operaţional peste aşteptări pentru trimestrul al treilea şi a ridicat limita inferioară a estimărilor sale anuale, pe fondul creşterii volumelor de containere şi al unei cereri globale mai robuste decât se anticipa, inofrmează news.ro.
Compania, considerată un barometru al comerţului mondial, a înregistrat un profit operaţional de bază (EBITDA) de 2,68 miliarde de dolari în perioada iulie-septembrie, peste estimarea de 2,6 miliarde de dolari a analiştilor, dar semnificativ sub nivelul de 4,8 miliarde de dolari din aceeaşi perioadă a anului trecut.
Maersk şi-a revizuit în creştere previziunile pentru profitul operaţional anual, la o marjă cuprinsă între 9 şi 9,5 miliarde de dolari, faţă de intervalul anterior de 8-9,5 miliarde.
”Ceea ce ne-a permis să ridicăm ghidajul este, în esenţă, o poveste despre rezilienţă. Rezilienţa cererii la nivel global - inclusiv o revenire vizibilă în Statele Unite spre finalul trimestrului - şi rezilienţa operaţiunilor noastre, unde am reuşit să reducem costurile şi să menţinem marjele în pofida inflaţiei şi a incertitudinii”, a declarat CEO-ul Vincent Clerc pentru CNBC.
Acţiunile companiei au scăzut cu peste 5% joi, deşi rămân în creştere cu aproximativ 5% de la începutul anului.
Maersk anticipează acum o creştere de circa 4% a volumelor de transport containerizat în 2025, faţă de estimarea anterioară de 2-4%.
Întrebat cum vede perspectivele comerţului mondial, Clerc a spus că ideea ”morţii globalizării” a fost ”prematură”.
”Vedem, dimpotrivă, că nivelul schimburilor comerciale şi integrarea economiilor continuă să crească. Principalul motor rămâne puterea industrială a Chinei, care susţine creşterea în multiple regiuni”, a afirmat el.
”Aceasta este povestea ultimilor doi ani şi motivul pentru care am fost constant surprinşi de forţa şi rezilienţa cererii în toate segmentele noastre de activitate”, a adăugat Clerc.
Opinia Cititorului ( 1 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 07.11.2025, 10:39)
Toate firmele cand au costuri suplimentare si trebuie sa modifice in sus tarifele, mai strecoara acolo si un picutel care sa mearga in profit!
Ni s-a tot spus ca comertul global este in scadere anul acesta dar firmele de transport au crescut preturile pt ca trebuiau sa ocoleasca teroristii houthi. Dar nu au incorporat in pret doar diferenta de cost drum mai lung ci si ceva in plus.