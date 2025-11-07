Maersk îşi majorează estimările de profit

Gigantul danez al transportului maritim Maersk a raportat joi un profit operaţional peste aşteptări pentru trimestrul al treilea şi a ridicat limita inferioară a estimărilor sale anuale, pe fondul creşterii volumelor de containere şi al unei cereri globale mai robuste decât se anticipa, inofrmează news.ro.

Compania, considerată un barometru al comerţului mondial, a înregistrat un profit operaţional de bază (EBITDA) de 2,68 miliarde de dolari în perioada iulie-septembrie, peste estimarea de 2,6 miliarde de dolari a analiştilor, dar semnificativ sub nivelul de 4,8 miliarde de dolari din aceeaşi perioadă a anului trecut.

Maersk şi-a revizuit în creştere previziunile pentru profitul operaţional anual, la o marjă cuprinsă între 9 şi 9,5 miliarde de dolari, faţă de intervalul anterior de 8-9,5 miliarde.

”Ceea ce ne-a permis să ridicăm ghidajul este, în esenţă, o poveste despre rezilienţă. Rezilienţa cererii la nivel global - inclusiv o revenire vizibilă în Statele Unite spre finalul trimestrului - şi rezilienţa operaţiunilor noastre, unde am reuşit să reducem costurile şi să menţinem marjele în pofida inflaţiei şi a incertitudinii”, a declarat CEO-ul Vincent Clerc pentru CNBC.

Acţiunile companiei au scăzut cu peste 5% joi, deşi rămân în creştere cu aproximativ 5% de la începutul anului.

Maersk anticipează acum o creştere de circa 4% a volumelor de transport containerizat în 2025, faţă de estimarea anterioară de 2-4%.

Întrebat cum vede perspectivele comerţului mondial, Clerc a spus că ideea ”morţii globalizării” a fost ”prematură”.

”Vedem, dimpotrivă, că nivelul schimburilor comerciale şi integrarea economiilor continuă să crească. Principalul motor rămâne puterea industrială a Chinei, care susţine creşterea în multiple regiuni”, a afirmat el.

”Aceasta este povestea ultimilor doi ani şi motivul pentru care am fost constant surprinşi de forţa şi rezilienţa cererii în toate segmentele noastre de activitate”, a adăugat Clerc.