Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Maersk îşi majorează estimările de profit

S.B.
Companii / 7 noiembrie, 09:26

Maersk îşi majorează estimările de profit

Gigantul danez al transportului maritim Maersk a raportat joi un profit operaţional peste aşteptări pentru trimestrul al treilea şi a ridicat limita inferioară a estimărilor sale anuale, pe fondul creşterii volumelor de containere şi al unei cereri globale mai robuste decât se anticipa, inofrmează news.ro.

Compania, considerată un barometru al comerţului mondial, a înregistrat un profit operaţional de bază (EBITDA) de 2,68 miliarde de dolari în perioada iulie-septembrie, peste estimarea de 2,6 miliarde de dolari a analiştilor, dar semnificativ sub nivelul de 4,8 miliarde de dolari din aceeaşi perioadă a anului trecut.

Maersk şi-a revizuit în creştere previziunile pentru profitul operaţional anual, la o marjă cuprinsă între 9 şi 9,5 miliarde de dolari, faţă de intervalul anterior de 8-9,5 miliarde.

”Ceea ce ne-a permis să ridicăm ghidajul este, în esenţă, o poveste despre rezilienţă. Rezilienţa cererii la nivel global - inclusiv o revenire vizibilă în Statele Unite spre finalul trimestrului - şi rezilienţa operaţiunilor noastre, unde am reuşit să reducem costurile şi să menţinem marjele în pofida inflaţiei şi a incertitudinii”, a declarat CEO-ul Vincent Clerc pentru CNBC.

Acţiunile companiei au scăzut cu peste 5% joi, deşi rămân în creştere cu aproximativ 5% de la începutul anului.

Maersk anticipează acum o creştere de circa 4% a volumelor de transport containerizat în 2025, faţă de estimarea anterioară de 2-4%.

Întrebat cum vede perspectivele comerţului mondial, Clerc a spus că ideea ”morţii globalizării” a fost ”prematură”.

”Vedem, dimpotrivă, că nivelul schimburilor comerciale şi integrarea economiilor continuă să crească. Principalul motor rămâne puterea industrială a Chinei, care susţine creşterea în multiple regiuni”, a afirmat el.

”Aceasta este povestea ultimilor doi ani şi motivul pentru care am fost constant surprinşi de forţa şi rezilienţa cererii în toate segmentele noastre de activitate”, a adăugat Clerc.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 07.11.2025, 10:39)

    Toate firmele cand au costuri suplimentare si trebuie sa modifice in sus tarifele, mai strecoara acolo si un picutel care sa mearga in profit!

    Ni s-a tot spus ca comertul global este in scadere anul acesta dar firmele de transport au crescut preturile pt ca trebuiau sa ocoleasca teroristii houthi. Dar nu au incorporat in pret doar diferenta de cost drum mai lung ci si ceva in plus. 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

07 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 07 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

07 noiembrie
Ediţia din 07.11.2025

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

06 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0845
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4165
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4566
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7769
Gram de aur (XAU)Gram de aur568.9630

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
gustulitaliei.ro
immromania.eu
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb