Mihail Hodorkovski: Urmează un nou Război Rece de cel puţin un deceniu

Fostul oligarh rus Mihail Hodorkovski, unul dintre cei mai vocali critici ai Kremlinului, avertizează că Europa trebuie să se pregătească pentru o confruntare de lungă durată cu Rusia, indiferent de modul în care se va încheia războiul din Ucraina, potrivit Politico. Hodorkovski a afirmat că Rusia va avea nevoie de „zeci de ani” pentru a depăşi naraţiunea imperialistă cultivată de Vladimir Putin.

„Ar trebui să ne aşteptăm la un fel de Război Rece care să dureze cel puţin zece ani”, a spus fostul magnat petrolier în cadrul unui eveniment privat la Bruxelles, subliniind că singura descurajare reală a unei noi agresiuni ruse ar fi percepţia Kremlinului că Occidentul reprezintă o ameninţare militară credibilă.

Fostul proprietar al companiei Iukos, care a petrecut un deceniu în închisorile lui Putin, s-a arătat sceptic faţă de eficienţa sancţiunilor occidentale şi a atacurilor ucrainene asupra infrastructurii petroliere ruse. „Acestea creează o anumită presiune asupra economiei, dar nimic dramatic. O instalaţie din Siberia are 1.500 de hectare - iar o dronă poate lovi doar două”, a explicat el.

Hodorkovski a afirmat că singurul moment în care puterea lui Putin putea fi slăbită a fost în primii doi ani după invazia Ucrainei, dacă Rusia ar fi suferit o înfrângere clară. „Avem o tradiţie ca dictatorii noştri să plece între 70 şi 80 de ani”, a adăugat ironic fostul oligarh.

În octombrie, Putin a împlinit 73 de ani. La scurt timp, autorităţile ruse au deschis un nou dosar penal împotriva lui Hodorkovski, acuzându-l că a condus o „organizaţie teroristă”.

De la Bruxelles, fostul magnat a declarat că reacţia Kremlinului la apropierea opoziţiei democratice ruse de instituţiile europene arată „cât de tulburat este Putin de ideea că forţele democratice pot câştiga legitimitate, chiar şi simbolic”.

Hodorkovski, care trăieşte în exil la Londra, spune că este convins că într-o zi se va întoarce într-o Rusie post-Putin, deşi nu crede că va apuca acel moment:

„Generaţia mea nu va vedea ziua în care societatea rusă va reveni la normalitate. Dar viitorul este la fel de real pentru mine ca prezentul - şi mă motivează.”