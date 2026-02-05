Mihail-Silviu Pocora, secretar general al Ministerului Energiei pentru şase luni

Mihail-Silviu Pocora a fost numit secretar general al Ministerului Energiei prin decizia premierului Ilie Bolojan, conform Agerpres.

"Începând cu 14 februarie 2026, domnul Mihail-Silviu Pocora, director general adjunct în cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, va exercita, temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă de secretar general al Ministerului Energiei, pentru o perioadă de şase luni”, se precizează în decizia prim-ministrului Ilie Bolojan, arată sursa.

Potrivit documentului, propunerea a fost înaintată de Ministerul Energiei pe 20 ianuarie, a informat Agerpres. Decizia a fost publicată joi în Monitorul Oficial al României, conform sursei menţionate anterior.