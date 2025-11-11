Ministerul Economiei se opune impozitului pe cifra de afaceri

Secretarul de stat în Ministerul Economiei, Viorel Băltăreţu, a declarat că instituţia nu susţine impozitul pe cifra de afaceri şi va propune eliminarea acestuia în cadrul Guvernului, întrucât măsura „a enervat mediul de afaceri” şi „nu şi-a atins efectul scontat”, potrivit Agerpres.

„Noi, la Ministerul Economiei, o spunem destul de răspicat că nu suntem de acord cu el şi vom susţine în Guvern eliminarea, pentru că, după ce că v-am enervat cu această taxă, nici nu şi-a atins efectul. Va trebui să găsim o soluţie. Se discută în momentul de faţă, inclusiv cu cei de la alte partide din coaliţia de guvernare, dacă nu vom reuşi să ajungem la un punct comun, pur şi simplu să-l eliminăm”, a declarat Băltăreţu.

Oficialul a subliniat că Ministerul Economiei va promova în schimb măsuri de stimulare a investiţiilor şi de stabilitate fiscală. „Trăim într-o coaliţie care are o anumită problemă de direcţie, dar noi vom milita pentru predictibilitate şi pentru o colaborare reală între stat şi mediul privat”, a adăugat acesta.

Impozitul pe cifra de afaceri, introdus în 2024, a fost criticat dur de companii mari, printre care Carrefour, E.ON, Haier şi Aptiv, unele dintre acestea anunţând reducerea operaţiunilor sau intenţia de a părăsi România.

Băltăreţu a vorbit şi despre preţul ridicat al energiei, menţionând că România are „poate cel mai mare preţ din Uniunea Europeană” şi că este nevoie de „o politică energetică industrială” care să protejeze competitivitatea companiilor, conform sursei citate.

„Ideal este să ajungem la un preţ mai mic pentru clienţii industriali. Dacă nu, va trebui să gândim un mecanism special pentru industrie, în special pentru sectorul auto, care pierde oportunităţi din cauza costurilor ridicate”, a precizat secretarul de stat.

El a mai afirmat că România trebuie să-şi schimbe abordarea faţă de mediul privat: „Statul trebuie să vadă firmele nu doar ca pe nişte plătitori de taxe, ci ca pe parteneri reali. Dacă ne aşezăm la masă şi căutăm soluţii, cu toţii avem de câştigat.”