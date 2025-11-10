Ministerul Finanţelor lansează o nouă ediţie a programului TEZAUR, cu dobânzi de până la 7,60%

Ministerul Finanţelor a anunţat luni lansarea celei de-a unsprezecea ediţii din acest an a programului de titluri de stat TEZAUR, oferind persoanelor fizice posibilitatea de a investi în condiţii avantajoase, cu dobânzi neimpozabile de până la 7,60%, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Titlurile de stat pot fi cumpărate în perioada 10 noiembrie - 5 decembrie 2025, având maturităţi de 1, 3 şi 5 ani, cu dobânzi anuale de 6,70%, 7,15% şi 7,60%. Acestea au valoare nominală de 1 leu, sunt emise în formă dematerializată, iar veniturile obţinute nu sunt impozitate.

Subscrierile pot fi efectuate online, prin platforma Ghişeul.ro (până la 3 decembrie), prin intermediul Spaţiului Privat Virtual (SPV) pentru titlurile distribuite de Trezoreria Statului (până la 4 decembrie), direct la unităţile Trezoreriei Statului (până la 5 decembrie) sau la oficiile Poştei Române - până la 4 decembrie în mediul urban şi 3 decembrie în mediul rural.

Dobânda este anuală şi se plăteşte la datele menţionate în prospectul de emisiune. Titlurile TEZAUR pot fi transferate sau răscumpărate anticipat, iar investitorii pot efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiaşi emisiuni. Persoanele fizice de peste 18 ani sunt eligibile pentru participare, iar fondurile atrase vor fi folosite pentru finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriei publice.

Ministerul Finanţelor a pregătit şi un ghid digital pentru transferul sumelor din contul TEZAUR către conturile bancare personale, disponibil în secţiunea Tezaur Online de pe site-ul instituţiei. Transferurile pot fi realizate prin completarea formularului electronic Ordin de plată multiplu electronic (OPME), comisionul aferent fiind de 0,51 lei pentru sume de până la 50.000 lei şi 6 lei pentru sume mai mari.