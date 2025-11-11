Ministrul Apărării: ”România şi Germania - parteneri strategici pentru o industrie de apărare modernă şi puternică”

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, apreciază că Germania este unul dintre cei mai importanţi parteneri economici şi de securitate ai României, iar colaborarea dintre cele două state este esenţială, potrivit news.ro.

”România şi Germania - parteneri strategici pentru o industrie de apărare modernă şi puternică. Astăzi am participat la Conferinţa privind cooperarea industrială în domeniul apărării dintre Germania şi România, organizată de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană.Am vorbit despre realităţile de securitate din regiune, dar mai ales despre ce putem construi împreună - o industrie de apărare modernă, interconectată şi sustenabilă, care să răspundă rapid nevoilor operaţionale ale forţelor armate”, a scris, luni seaăr, pe Faceboot, ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu.

Acesta a afirmat, de asemenea, că România investeşte masiv în infrastructura industrială militară şi în programele strategice de înzestrare.

”Creştem gradual bugetul apărării şi ne concentrăm pe interoperabilitate, inovaţie şi parteneriate solide. Suntem activ implicaţi în iniţiativa europeană SAFE (Security Action for Europe) - un cadru concret prin care firmele româneşti pot participa la proiecte multinaţionale şi pot deveni parte din lanţurile europene de producţie şi tehnologie”, a mai transmis ministrul.

Acesta a adăugat că ”colaborarea cu Germania, unul dintre cei mai importanţi parteneri economici şi de securitate ai României, este esenţială”.