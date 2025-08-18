Ministrul de Externe egiptean: Egiptul se declară pregătit să participe la o forţă internaţională sub mandat ONU în Gaza

Egiptul este pregătit să se alăture oricărei misiuni internaţionale care ar putea fi desfăşurată în Fâşia Gaza, a declarat ministrul egiptean de Externe, Badr Abdelatty. Anunţul vine în contextul în care mişcarea palestiniană Hamas a primit la Cairo o nouă propunere de încetare a focului, potrivit agenţiilor AFP şi Xinhua.

„Suntem gata să contribuim la orice forţă internaţională desfăşurată în Gaza, cu condiţia ca aceasta să se bazeze pe o rezoluţie a Consiliului de Securitate, să aibă un mandat clar şi să fie însoţită de o perspectivă politică”, a precizat Abdelatty. El a adăugat că, fără un cadru politic clar, desfăşurarea unor forţe în zonă ar fi „absurdă”, într-o conferinţă de presă comună cu premierul palestinian Mohamed Mustafa, la punctul de trecere Rafah din sudul Fâşiei Gaza.

Egiptul a lansat în mod constant apeluri pentru unitatea palestiniană sub Autoritatea Palestiniană, care a pierdut controlul asupra Fâşiei Gaza în 2007 în favoarea Hamas.

O sursă palestiniană apropiată negocierilor a precizat că Hamas a primit luni o nouă propunere pentru încetarea focului în Gaza. De asemenea, Mohamed Mustafa a menţionat crearea unui comitet provizoriu sub Autoritatea Palestiniană pentru administrarea Fâşiei Gaza „imediat după încheierea agresiunii”.

„Nu este vorba despre crearea unei noi entităţi politice, ci despre reactualizarea instituţiilor statului Palestina şi ale guvernului său în Gaza”, a explicat Mustafa, subliniind că această măsură se bazează pe decizii adoptate în cadrul summiturilor arabe şi al organismelor internaţionale.

Până acum, eforturile mediatorilor - Egipt, Qatar şi SUA - nu au reuşit să asigure o încetare a focului durabilă.

Conflictul a început pe 7 octombrie 2023, când comandouri Hamas şi Jihadul Islamic au atacat sudul Israelului, provocând moartea a 1.219 persoane, majoritatea civili. Alte 251 de persoane au fost luate ostatice şi duse în Gaza; dintre acestea, 49 se află încă în enclavă, iar armata israeliană estimează că doar 22 mai sunt în viaţă.

Ca răspuns, Israelul a lansat o ofensivă aeriană şi terestră împotriva poziţiilor Hamas din Gaza, iar până luni la prânz au murit 62.004 persoane şi alte 156.230 au fost rănite, conform datelor Ministerului Sănătăţii din Gaza.