Ministrul Moşteanu: Nu începe niciun război şi nu va fi luat nimeni în Armată

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a transmis un mesaj public în care a atras atenţia asupra propagării unor ştiri false în spaţiul public şi pe reţelele sociale, subliniind că „nu începe niciun război” şi că „nu va fi recrutat nimeni” în Armată.

„În spaţiul public circulă multe ştiri false, minciuni răspândite de cei care vor să destabilizeze România, să slăbească Armata română. Vreau să clarific un lucru: nu începe niciun război şi nu luăm pe nimeni la oaste”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

El a explicat că imaginile vehiculate recent arată doar un exerciţiu de antrenament obişnuit al Armatei Române, desfăşurat şi în anii trecuţi, fără legătură cu o situaţie de criză.

„Este un exerciţiu normal, firesc, organizat de Statul Major al Apărării. Vă rog: nu-i lăsaţi pe cei care vor o Românie slabă să ne destabilizeze. Informaţi-vă din surse sigure - site-ul Ministerului Apărării Naţionale şi platforma Inforadar vă oferă date corecte despre activitatea Armatei Române”, a subliniat Moşteanu.

Ministrul a adăugat că armata se antrenează permanent pentru a fi pregătită în orice moment: „Asta face Armata noastră zi de zi - veghează la securitatea României şi la siguranţa fiecărui român.”